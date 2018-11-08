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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Калининграде в 80-ю годовщину "Хрустальной ночи" откроется синагога

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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкКалининград. Архивное фотоКалининград. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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КАЛИНИНГРАД, 8 ноя — РИА Новости. Открытие синагоги, построенной на месте разрушенной нацистами в 1938 году Кенигсбергской, состоится в Калининграде в четверг в канун 80-й годовщины трагедии, получившей название "Хрустальная ночь", с которой началась первая волна нацистских погромов еврейских кварталов в Германии.

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© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Хрустальная ночь" или "Ночь разбитых витрин" произошла 10 ноября 1938 года на территории Германии и Австрии и стала первой массовой акцией физического насилия нацистов по отношению к евреям. Только 9 ноября было убито более 90 человек, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Нацисты назвали эти события "Хрустальной ночью" из-за того, что все улицы были усыпаны битыми стеклами от витрин еврейских магазинов и окон домов. Ночь погромов считается началом Холокоста, уничтожившего около 6 миллионов человек.

"В этот день исполнится 80 лет с момента трагического события: погрома, вошедшего в историю под названием "Хрустальная ночь". В городах Германии и Австрии обезумевшая от безнаказанности толпа принялась громить дома и магазины, принадлежавшие евреям. Уничтожались и синагоги. Не обошла стороной эта трагедия и наш регион", — сообщается на сайте фонда строительства синагоги.

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Калининград (до 1945 года – Кенигсберг, столица немецкой провинции Восточная Пруссия) является единственным местом в современной России, в котором произошла эта европейская трагедия. Ежегодно здесь отмечается траурная дата ноября 1938 года, когда нацисты разорили и сожгли синагогу на острове Ломзе (сегодня — остров Канта) неподалеку от Кафедрального собора и выгнали еврейских детей из приютов.

Организаторами строительства новой синагоги выступили еврейская община Калининграда и некоммерческий Фонд восстановления Кенигсбергской синагоги в Калининграде, учредителем которого стал меценат Владимир Кацман. Первый камень в основание будущей синагоги был заложен осенью 2011 года, в июле 2013 года проект прошел госэкспертизу. Синагогу построили на исторической территории – там, где с 1894 по 1938 года располагалась синагога Кенигсберга.

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© REUTERS / Agencja Gazeta/Dawid Zuchowicz
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В синагоге до войны размещалась философская библиотека Еврейской общины Кенигсберга. В годы войны на этом месте были жилые бараки, в которых селили людей, один из родителей которых имел еврейское происхождение. К синагоге примыкает уцелевшее здание бывшего еврейского сиротского приюта, на котором установлена мемориальная доска, посвященная трагическим событиям ноябрьской ночи 1938 года.

Возрожденная синагога станет самой западной в России, она максимально похожа на историческое здание синагоги Кенигсберга, но будет на 10 метров ниже — 37 метров. Здание рассчитано на 2 тысячи человек. Синагога будет функционировать под эгидой Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

Ожидается, что на торжественном открытии синагоги среди многочисленных гостей будут присутствовать представители федеральных и региональных властей, официальные лица иностранных государств, а также еврейские религиозные лидеры России, президент ФЕОР Александр Борода и главный раввин России Берл Лазар.

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