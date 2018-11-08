В Калининграде в 80-ю годовщину "Хрустальной ночи" откроется синагога

КАЛИНИНГРАД, 8 ноя — РИА Новости. Открытие синагоги, построенной на месте разрушенной нацистами в 1938 году Кенигсбергской, состоится в Калининграде в четверг в канун 80-й годовщины трагедии, получившей название "Хрустальная ночь", с которой началась первая волна нацистских погромов еврейских кварталов в Германии.
"В этот день исполнится 80 лет с момента трагического события: погрома, вошедшего в историю под названием "Хрустальная ночь". В городах Германии и Австрии обезумевшая от безнаказанности толпа принялась громить дома и магазины, принадлежавшие евреям. Уничтожались и синагоги. Не обошла стороной эта трагедия и наш регион", — сообщается на сайте фонда строительства синагоги.
Организаторами строительства новой синагоги выступили еврейская община Калининграда и некоммерческий Фонд восстановления Кенигсбергской синагоги в Калининграде, учредителем которого стал меценат Владимир Кацман. Первый камень в основание будущей синагоги был заложен осенью 2011 года, в июле 2013 года проект прошел госэкспертизу. Синагогу построили на исторической территории – там, где с 1894 по 1938 года располагалась синагога Кенигсберга.
Возрожденная синагога станет самой западной в России, она максимально похожа на историческое здание синагоги Кенигсберга, но будет на 10 метров ниже — 37 метров. Здание рассчитано на 2 тысячи человек. Синагога будет функционировать под эгидой Федерации еврейских общин России (ФЕОР).
Ожидается, что на торжественном открытии синагоги среди многочисленных гостей будут присутствовать представители федеральных и региональных властей, официальные лица иностранных государств, а также еврейские религиозные лидеры России, президент ФЕОР Александр Борода и главный раввин России Берл Лазар.