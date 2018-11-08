В правительстве Греции назвали преимущества отделения церкви от государства

АФИНЫ, 8 ноя — РИА Новости. Отделение церкви от государства и прекращение выплаты зарплаты священникам Элладской православной церкви приведет к освобождению 10 тысяч мест госслужащих, на которые можно будет нанять новый персонал, заявил официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос.

Священники в Греции получают зарплату от государства как госслужащие. Это давняя традиция, связанная с тем, что государство практически даром получило большое церковное и монастырское имущество и компенсирует его зарплатой священникам. В рамках конституционной реформы и отделения церкви от государства, в частности, планируется, что духовенство не будет в будущем относиться к государственным служащим и будет исключено из единого государственного органа платежей. При этом греческое государство обязуется ежегодно выплачивать церкви субсидию, сумма которой соответствует текущим выплатам заработной платы действующим священникам.

"Это соглашение фактически освобождает 10 тысяч мест государственных служащих. Священнослужители, хотя и не являются в точности государственными служащими, считаются таковыми и учитываются среди госслужащих", — сказал официальный представитель правительства.

По его словам, правительство договорилось с кредиторами, что места священников в реестре займут другие служащие.

"Нам удалось достичь соглашения с институтами кредиторов, до истечения срока действия меморандума (третьей программы помощи – ред.), что позволяет нам заполнить эти позиции в ближайшие годы с помощью найма государственных служащих для удовлетворения общественных потребностей, потребностей государства всеобщего благосостояния", — заявил Тзанакопулос.

По его словам, на эти места будут наняты врачи, преподаватели или любые другие специалисты, которых греческое правительство считает необходимым нанять.

Программы финансовой помощи предполагали, что Греция в обмен на кредиты будет проводить политику "затягивания поясов" и сократит десятки тысяч сотрудников госсектора.