В правительстве Греции назвали преимущества отделения церкви от государства

АФИНЫ, 8 ноя — РИА Новости. Отделение церкви от государства и прекращение выплаты зарплаты священникам Элладской православной церкви приведет к освобождению 10 тысяч мест госслужащих, на которые можно будет нанять новый персонал, заявил официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос.
"Это соглашение фактически освобождает 10 тысяч мест государственных служащих. Священнослужители, хотя и не являются в точности государственными служащими, считаются таковыми и учитываются среди госслужащих", — сказал официальный представитель правительства.
По его словам, правительство договорилось с кредиторами, что места священников в реестре займут другие служащие.
"Нам удалось достичь соглашения с институтами кредиторов, до истечения срока действия меморандума (третьей программы помощи – ред.), что позволяет нам заполнить эти позиции в ближайшие годы с помощью найма государственных служащих для удовлетворения общественных потребностей, потребностей государства всеобщего благосостояния", — заявил Тзанакопулос.
Программы финансовой помощи предполагали, что Греция в обмен на кредиты будет проводить политику "затягивания поясов" и сократит десятки тысяч сотрудников госсектора.