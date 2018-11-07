Раввин из Севастополя вновь представит Россию на конгрессе в Нью-Йорке

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости, Федор Дмитриев. Главный раввин Севастополя Биньямин Вольф заявил, что снова представлен на Всемирном еврейском конгрессе в Нью-Йорке как представитель России.

В ноябре 2017 года Вольф впервые на Всемирном еврейском конгрессе получил бейдж с надписью "Севастополь, Россия". Тогда это вызвало шквал недовольства в украинских СМИ.

Вольф подчеркнул, что на еврейском конгрессе нет никакой политики, есть признание свершившихся фактов. "Ни у кого не вызывает удивления, что Севастополь – это Россия. Над нашим городом российский флаг, здесь российские деньги, здесь российская власть", — сказал он РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что Всемирный еврейский конгресс – это самая влиятельная общественная неполитическая организация в мире, она охватывает своим влиянием весь еврейский мир от Австралии до Южной Америки. "И поэтому будучи людьми, далекими от политики, участники предпочитают смотреть на мир и принимать решения абсолютно нейтрально и вне каких-либо политических дискуссий. Именно поэтому "Севастополь, Россия" – это надпись, соответствующая истине", — подчеркнул Вольф.

В сентябре Вольф заявил, что получил долгожданное гражданство РФ и свою дальнейшую жизнь намерен связать с Крымом.

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