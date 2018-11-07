Порошенко дал старт гонке за власть над "незалежной церковью"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Антон Скрипунов. Украинские власти, похоже, решили полностью взять процесс создания "незалежной церкви" в свои руки. По информации СМИ, недовольный постоянными конфликтами среди раскольников Петр Порошенко намерен продвинуть собственного кандидата на пост главы будущей церковной структуры. О мотивах и возможных последствиях таких действий — в материале РИА Новости.

Загадочный документ

Служба в Успенском соборе канонической Украинской православной церкви (УПЦ), служба во Владимирском соборе неканонического "Киевского патриархата", служба в Андреевском соборе раскольнической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) — привычку посещать за одну пасхальную ночь храмы всех участников церковного конфликта завел еще президент Ющенко, тоже мечтавший о независимой от Москвы церкви. Правда, самим верующим она казалась странной.

"Ющенко возомнил себя князем Владимиром Крестителем", — ехидничала в 2008-м украинская пресса.

Спустя десять лет первое лицо государства сравнивают с князем уже на полном серьезе. Причем устами представителей Константинопольского патриархата, с которым официальный Киев 3 ноября подписал в Стамбуле "рамочное соглашение".

"Закон Украины о свободе совести и религиозных организациях не просто дает право, а обязывает государство содействовать религиозным организациям в реализации их законных интересов", — объяснил советник Порошенко, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко. По данным источников РИА Новости в украинских церковных кругах, именно он отвечает за автокефальный проект.

Текст документа так и не был опубликован, что породило массу версий о его характере — от формального обмена любезностями до контракта на жестких условиях.

В следующие дни разговоры вокруг будущей организации лишь усилились. Например, представители власти наконец-то высказались по поводу так называемого "объединительного собора", на котором должны выбрать главу новой структуры.

"Подписанное соглашение дает мне уверенность, что уже до конца ноября будет проведен всеукраинский объединительный собор", — написал в твиттере спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Судя по тому, что соглашение с патриархом Варфоломеем заключил лично глава по всем законам отделенного от церкви светского государства, официальный Киев явно торопится с организацией собора. Президентские выборы пройдут уже в марте, а рейтинг Порошенко так и завис в районе семи процентов, когда у конкурента, Юлии Тимошенко, 13%.

Персоны нон грата

Нерешенной остается "кадровая" проблема: кто возглавит самостийную церковь? В последние две недели в украинской прессе открыто говорится, что явный фаворит на место предстоятеля — глава "Киевского патриархата" Филарет (Денисенко). А он, собственно, и не намерен отказываться от своих амбиций.

"Москва сделает все, чтобы разрушить Украинскую православную церковь. И поэтому ради того, чтобы сохранить Украинскую церковь и довести ее до завершения, я должен работать до конца, если мне архиерейский собор доверит", — заявил он.

Но в Фанаре (район Стамбула, где находится административный центр Константинопольского патриархата), похоже, так не думают. Например, один из участников процесса дарования автокефалии — архиепископ Телмисский Иов (Геча) — дал понять, что на соборе теоретически все будут в равных условиях. К тому же Константинопольский патриархат признал Филарета только как одного из епископов, а не как главу какой-либо "церкви".

По информации управляющего делами канонической УПЦ митрополита Броварского Антония, в КПЦ четко разъяснили раскольникам, что ни Филарет, ни глава УАПЦ Макарий не смогут выдвинуть свои кандидатуры на соборе.

"Созыв некоего объединительного собора, насколько нам известно, был одним из условий получения томоса, то есть без этого собрания непонятно, кому этот документ выдавать, даже после того, как этим структурам придали некий легитимный образ", — пояснил представитель УПЦ.

Фигура Денисенко, похоже, не устраивает и светские власти. Стоило только "Киевскому патриархату" опровергнуть информацию о том, что Фанар запретил выдвигать "патриарха" Филарета на новосоздаваемый престол, как в украинские СМИ просочился еще один "инсайд".

"Пыль в глаза"

По информации ряда СМИ, в качестве возможного конкурента Филарету на объединительном соборе светские власти Украины рассматривают митрополита Винницкого Симеона (УПЦ). Мол, того давно знают и Петр Порошенко (именно с Винницы он начинал свой политический путь), и премьер-министр Владимир Гройсман, бывший мэр Винницы.

Однако в возглавляемой митрополитом епархии эту информацию назвали беспочвенной.

"Вспомним, что происходило четыре года назад, когда вместо ушедшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана) выбирали нового предстоятеля. Тогда митрополит Симеон занял третье место среди всех иерархов УПЦ. И это притом, что на его стороне не было ни церковного, ни светского админресурса. Поэтому неудивительно, что журналисты и сегодня вспоминают прежде всего именно его персону", — говорится в заявлении Винницкой епархии.

Скорее всего, подобный "вброс" свидетельствует о том, что власти развязали информационную кампанию против Филарета, отмечает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Давно известно, что Филарет — человек неуправляемый, поэтому Порошенко хочет поставить своего протеже во главе поместной церкви. <…> Филарет не устраивает очень многих, в том числе и в Константинополе", — утверждает политолог.

Кроме того, напомнил Погребинский, в администрации президента заявили, что после подписания договора между Порошенко и патриархом Варфоломеем весь процесс создания новой церковной структуры передается в руки участников будущего собора. Видимо, таким образом президент хочет создать иллюзию собственного невмешательства в процесс.

"Возможно, дело еще и в том, что вся история с автокефалией застопорилась и Фанар не готов кому-либо передать томос", — заключает эксперт.