Форум "Фавор" соберет в Москве 1,5 тысячи активных верующих

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Сергей Стефанов. Первый Форум активных мирян "Фавор" соберет 14 ноября в Москве 1,5 тысячи деятельных православных людей для обсуждения актуальных вопросов духовной и социальной жизни современного христианина, сообщили во вторник на пресс-конференции организаторы и участники мероприятия.

Выступающие на форуме, который пройдет в Колонном зале Дома Союзов, — известные духовные лица, предприниматели, общественные и культурные деятели, — поделятся своим личным опытом, в том числе в сфере реализации крупных благотворительных, социальных и бизнес-проектов.

"Это совершенно уникальное мероприятие: тысячи неравнодушных людей соберутся, чтобы услышать друг друга, поделиться опытом своей жизни, опытом созидания в первую очередь", — сказал генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников.

По его словам, среди мифов о Церкви, которые часть приходится слышать, — утверждения о ее "неотмирности", то есть, когда православных верующих обвиняют в пассивной позиции по отношению к "текущей повестке дня".

"Это не так, и форум "Фавор" — это как раз встреча тех людей, которым очень не все равно, которые хотят активно участвовать в сегодняшней жизни, в созидании, — в любом деле, где бы они ни находились, на любой позиции в обществе, — и при этом оставаться открытыми, православными христианами; все то, что закладывает в нас Евангелие, проявлять и реализовывать в жизни", — добавил Корчевников.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в свою очередь сообщила, что ее выступление на форуме будет посвящено вопросам воспитания детей и семейной жизни.

"Все, что касается детей, касается каждого из нас. Мы все с вами или имеем детей, или сегодняшние дети, или понимаем, что они у нас скоро будут. Поэтому дети — это про будущее, а про будущее нужно рассуждать всем вместе… И чем ярче этот диалог, чем он более личный, тем более точными будут решения", — сказала Кузнецова.

Анна Кузнецова — супруга священника Алексея Кузнецова, мать шестерых детей. Она выразила надежду, что "такого личного общения", как на форуме, "будет больше в наш век информационных технологий".

"Есть устоявшийся стереотип, что Церковь — это священноначалие, и когда говорят о Церкви, подразумевают священников, епископов, а реальная роль и активность мирян не принимается во внимание", — заметил со своей стороны глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его мнению, главный вопрос, который человек должен себе задать, когда он интересуется, что сделала Церковь, — если он считает себя членом Церкви, — это "что я сам сделал для того, чтобы помочь бездомным, престарелым, молодежи и так далее".

В пример он привел свой личный опыт, когда в середине 1990-х годов, в условиях острой нехватки церковной периодики и литературы, вместе с приятелями решил создать православный журнал "Фома".

"Мы могли бы до сих пор, с 1994 года, сидеть и говорить, "а где же у Церкви журнал", но мы вместо этого с друзьями собрались и сделали журнал "Фома". То есть, мы ответили на этот вопрос, что сделала Церковь, переадресовав его не кому-то — мы обратили его к себе", — сказал Легойда.

Среди участников форума "Фавор" — автор книги "Несвятые святые" митрополит Тихон (Шевкунов), руководитель проекта "Возрождение деревянных храмов Севера" протоиерей Алексей Яковлев, духовник службы "Милосердие" епископ Пантелеимон (Шатов), председатель Грузинского демографического общества, бизнесмен Леван Васадзе, директор издательского дома "Никея" Николай Бреев, создатель ресторанной сети "Чайхона №1" Алексей Васильчук, инвестор и меценат Илья Зибарев, священник и блогер Павел Островский, доктора богословия монахи-близнецы Кирилл и Мефодий (Зинковские), основатель рекрутингового портала "SuperJob" Алексей Захаров, журналист и телеведущая Тутта Ларсен.