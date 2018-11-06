Российский сертификационный центр исключен из всемирного совета по халялю

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Один из российских сертификационных центров халяльной продукции лишен членства в международном совете "Халяль", сообщили РИА Новости в Совете муфтиев России (СМР).

По словам руководителя российского центра стандартизации "Халяль" при СМР Айдара Газизова, речь идет о сертификационном центре из Татарстана во главе с Динаром Садыковым. Действие его лицензии приостановлено на три года.

"Также в связи с утратой доверия он снят с должности помощника казначея этого Совета", — отметил Газизов.

Он отметил, данный сертификационный центр выдавал разрешительные документы для российских производителей, которые в том числе выпускали продукцию для мусульман.

"Известны случаи, когда ряд предприятий выпускали продукцию с маркировкой "халяль", однако на самом деле в них была свинина, что категорически запрещено. Очевидно, никакого контроля со стороны сертификационного центра под руководством господина Садыкова не было", — сказал представитель СМР.

Представитель СМР сообщил, что лишенный аккредитации центр незаконно использовал логотипы Организации Исламского сотрудничества (OIC), Исламской Торгово-промышленной палаты и других организаций при продвижении своей компании на рынке сертификационных услуг, объявляя себя представителем этих организаций, не имея на то оснований.

"Решение по представителю России прошло вполне демократично – общим голосованием Всемирного совета "Халяль", — заключил Газизов.

Всемирный совет "Халяль" (Word Halal Council, WHC) – международная федерация органов халяльной сертификации, которая была основана в 1999 году в Джакарте (Индонезия) и объединяет аналогичные организации по контролю из Европы, Ближнего Востока, остальной Азии, Африки, Австралии, США и Канады.

Главная задача WHC – консолидация органов сертификации в сфере продукции и услуг "Халяль", представляющих различные страны по всему миру, а также координация их действий на основе единого стандарта. Работа конференции проходила в рамках пяти сессий, посвященных актуальным проблемам развития мировой халяльной сферы.