Первая конференция переводчиков буддийских текстов пройдет в Москве

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Первая всероссийская научно-практическая конференция переводчиков буддийских текстов пройдет 6-9 ноября в Институте востоковедения Российской Академии наук с участием ведущих отечественных специалистов по буддизму.

"Цель конференции состоит, прежде всего, в повышении научного и литературного качества и культуры переводов буддийских текстов, а также в налаживании взаимодействия действующих переводчиков как из академических, так и буддийских кругов, обмене опытом, мнениями и в координации будущих работ во избежание дублирования уже сделанных переводов", — говорится в сообщении организаторов форума.

На открытии конференции, в частности, выступят почетный представитель Далай-ламы в России, СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, директор Института востоковедения РАН Валерий Андросов, директор фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина, главный редактор буддийского издательства "Нартанг", буддолог и переводчик Андрей Терентьев.

Российская буддология конца XIX — начала ХХ веков была на передовых позициях в мировой науке, но ее полностью уничтожили затем в период репрессий, и деятельность по переводу буддийских текстов начала восстанавливаться только после Великой Отечественной войны. Начиная с 1990-х годов, когда вновь стало возможным открытое изучение философского и религиозного наследия буддизма, активно стали публиковаться переводы как профессиональных востоковедов и переводчиков, так и переводчиков-любителей, не имевших должной подготовки.

За последние десятилетия в России были опубликованы сотни книг и материалов о буддизме, переведенных с восточных и западных языков, появились попытки создания словарей и каталогов с тибетского языка.

"Сейчас, когда с начала этого переводческого бума минуло уже четверть века, пришло время подвести некоторые итоги, обсудить накопившиеся проблемы, различия в методологических подходах к переводу, проблемы перевода буддийской терминологии", — отмечают организаторы.

Конференцию проводят Фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет", Центр тибетской культуры и информации, Институт востоковедения и Институт философии РАН.