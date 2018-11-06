Архиерей РПЦ: Ватикан против вмешательства в ситуацию в православном мире

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Ватикан против какого-либо внешнего вмешательства в сложившуюся из-за антиканонических действий Константинополя ситуацию в православном мире, считает председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Мы убеждены, что ситуацию, которая сложилась в православном мире из-за антиканонических действий Константинопольского патриархата, могут и должны решать соборным путем именно поместные православные церкви без какого-либо внешнего вмешательства. Не сомневаюсь, что и в Ватикане придерживаются такого же мнения", — сказал митрополит Иларион в интервью РИА Новости по итогам своих встреч с папой Римским Франциском и кардиналом Куртом Кохом.

Отвечая на вопрос о том, можно ли говорить, что диалог и сотрудничество с католиками сегодня идет успешнее, чем с Константинопольским патриархатом, глава ОВЦС заметил, что не правильно "как-то сравнивать вопросы межправославного взаимодействия и тематику связей с инославными церквами, в том числе Римско-Католической церковью", поскольку "это все же разные уровни взаимодействия".

"В то же время новая ситуация в православном мире, конечно, будет иметь определенное воздействие на ход православно-католического диалога. В связи с действиями Константинопольского патриархата Русская православная церковь вынуждена приостановить участие в работе Смешанной международной комиссии по богословскому диалогу между Римско-Католической церковью и Православной церковью", — сообщил собеседник агентства.

Тем не менее, добавил он, двусторонние отношения между Московским патриархатом и Римско-Католической церковью будут развиваться и дальше. Речь, в частности, идет о сотрудничестве в области культуры и в сфере студенческого обмена.

"В беседе с папой Римским 19 октября была затронута в целом и тема церковной ситуации на Украине. Я ознакомил папу Франциска с решениями нашего Синода, которые стали реакцией на шаги Константинополя по признанию лидеров украинского раскола и вторжению в наши церковные пределы", — сказал митрополит Иларион.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион ранее заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.