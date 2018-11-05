Патриарх Варфоломей не приедет на украинский "объединительный собор"

КИЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Участие в "объединительном соборе" на Украине примет представитель Вселенского патриарха, а не лично Варфоломей, заявил в понедельник на брифинге советник украинского президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

"Скорее всего, будет кто-то из его представителей", — сказал Павленко, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Варфоломей лично присутствовать на "объединительном соборе" на Украине. Трансляцию вел украинский "5 канал"

При этом он отказался назвать дату его проведения. "Сейчас все зависит от того, насколько быстро украинские епископы придут к соглашению относительно того, как этот собор будет проводиться", — заметил Павленко.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.