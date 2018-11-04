УПЦ не собирается участвовать в получении Киевом томоса об автокефалии

КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Украинская православная церковь не участвует в мероприятиях, связанных с получением автокефалии от Константинополя, заявил РИА Новости председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ, архиепископ Климент (Вечеря).
"Украинская православная церковь считает весь процесс, который сейчас инициирован вокруг создания так называемой единой церкви, нелегитимным с точки зрения церковных канонов. Мы не принимаем участия ни в каких мероприятиях, с этим связанных, потому что они антицерковные по сути своей", — сказал Климент.
По его словам, процесс предоставления Киеву автокефалии все больше походит на фарс, но УПЦ не известны детали происходящего сейчас процесса. "Патриарх Варфоломей не общается с каноническими епископами, а общается только с политиками, зачастую не православными, и не считает необходимым объяснять свою позицию православной пастве Украины", — отметил Климент.
Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.