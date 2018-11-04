УПЦ не собирается участвовать в получении Киевом томоса об автокефалии

КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Украинская православная церковь не участвует в мероприятиях, связанных с получением автокефалии от Константинополя, заявил РИА Новости председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ, архиепископ Климент (Вечеря).

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

"Украинская православная церковь считает весь процесс, который сейчас инициирован вокруг создания так называемой единой церкви, нелегитимным с точки зрения церковных канонов. Мы не принимаем участия ни в каких мероприятиях, с этим связанных, потому что они антицерковные по сути своей", — сказал Климент.

По его словам, процесс предоставления Киеву автокефалии все больше походит на фарс, но УПЦ не известны детали происходящего сейчас процесса. "Патриарх Варфоломей не общается с каноническими епископами, а общается только с политиками, зачастую не православными, и не считает необходимым объяснять свою позицию православной пастве Украины", — отметил Климент.

© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси Харьковская епархия подтвердила верность УПЦ

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.