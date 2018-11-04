Путин и патриарх Кирилл посетили выставку "Православная Русь"

Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Красной площади в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства. 4 ноября 2018

Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Красной площади в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства. 4 ноября 2018

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили выставку-форум "Православная Русь — ко Дню народного единства. Сокровища музеев России".

Их встретили министр культуры РФ Владимир Мединский и мэр Москвы Сергей Собянин, а также митрополит Псковский и Порховский Тихон, глава Патриаршего совета по культуре.

День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Праздничная дата появилась в РФ в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

Церковно-общественная выставка-форум "Православная Русь ― ко Дню народного единства" пройдет в "Манеже" с 4 по 25 ноября. На ней собрано около 280 экспонатов из 50 музеев России. Произведения собирались из разных городов России, временной период создания, как указывают организаторы – "от икон эпохи Рюриковичей до ХХ века".