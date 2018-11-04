МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил праздничную Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля по случаю дня Казанской иконы Божией Матери, совпадающего с Днём народного единства, передает корреспондент РИА Новости.

Богослужения в Успенском соборе совершаются несколько раз в год по особо торжественным случаям. В литургии принимают участие священнослужители и архиереи Русской православной церкви, собор заполнен молящимися.

Торжества посвящены государственному празднику — Дню народного единства и церковному — празднованию в честь иконы Божией Матери "Казанская", установленному в благодарность за избавление Москвы от нашествия поляков в 1612 году. Казанская икона была главной святыней ополчения Минина и Пожарского.

Позже в воскресенье патриарх примет участие в возложении венков у памятника Минину и Пожарскому и открытии выставки "Сокровища музеев России" в Центральном выставочном зале "Манеж".