В РПЦ отреагировали на соглашение о сотрудничестве Киева и Константинополя

Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи в Стамбуле, Турция. 3 ноября 2018

Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи в Стамбуле, Турция. 3 ноября 2018

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Ольга Липич. Соглашение о сотрудничестве между Украиной и Константинопольским патриархатом еще не означает создания Украинской церкви, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем телеграм-канале.

По его словам, пока здесь "нечего комментировать".

Он обратил внимание на то, что некоторые украинские СМИ сообщили, что президент Петр Порошенко и патриарх Варфоломей "подписали соглашение о создании независимой украинской церкви".

"Коллеги, а зачем вы придумываете то, чего и нет?" — написал Легойда, отметив разницу между заголовком "Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании украинской церкви" и содержанием подобных новостей.

По его словам"все эти "конкордаты" украинской власти с Фанаром ничего не меняют для миллионов верующих на Украине".

Ранее Порошенко и патриарх Варфоломей подписали договор о сотрудничестве между Украиной и Константинопольским патриархатом. По словам Порошенко, это соглашение завершает процесс предоставления томоса Украине, а по словам патриарха Варфоломея — оно может ускорить этот процесс.

Спор об автокефалии

Порошенко добивается от Константинополя предоставления автокефалии неканонической церковной структуре на Украине. В середине октября Константинопольский патриархат объявил, что начинает такую процедуру, отменил акт 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата, а также снял анафему, наложенную РПЦ на лидеров украинских неканонических церковных структур — главу "Киевского патриархата" Филарета и главу Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Киевские власти рассчитывают получить томос об автокефалии еще до конца года, однако выдать его Константинополь может только предстоятелю "объединенной" церкви, которого должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине. Дата этого мероприятия еще не назначена, но каноническая УПЦ заявила, что не собирается в нем участвовать.

Синод Русской православной церкви счел действия Константинополя расколом и объявил о разрыве евхаристического общения с ним по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Как заявил митрополит Иларион, Константинополь утратил право называться координирующим центром православия.