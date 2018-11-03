Патриарх Варфоломей считает, что договор с Порошенко приблизит автокефалию

Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи в Стамбуле, Турция. 3 ноября 2018

Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи в Стамбуле, Турция. 3 ноября 2018

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что подписание соглашения о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом поможет ускорить процесс предоставления автокефалии православной церкви на Украине.

Президент Украины Петр Порошенко и Варфоломей в субботу подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

"Только что мы подписали договор о сотрудничестве между Вселенским патриархатом и Украиной, и этот договор поможет ускорить предоставление автокефалии православной церкви на Украине", — цитирует Варфоломея пресс-служба президента Украины.

Константинопольский патриарх также отметил, что подписание соглашения важно как для двусторонних связей, так и для православия в целом, добавили в пресс-службе.

Порошенко в свою очередь отметил, что сегодняшний день является историческим для создания независимой украинской автокефальной православной церкви.

"Призываю украинцев молиться — за мир, за единство украинской церкви. Молиться о том, чтобы Господь не допустил провокаций, которых так стремятся наши враги, чтобы Господь не допустил крови. И мы будем делать все возможное для того, чтобы как можно быстрее и как можно скорее смогли завершить процедуру предоставления томоса украинской церкви Его Всесвятейшеством патриархом Варфоломеем", — цитирует Порошенко пресс-служба.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.