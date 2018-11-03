МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, как во времена СССР встречал приехавшего в Ленинград кубинского лидера Фиделя Кастро, выкрикивая с другими лозунг "Cuba si! Yanquis no!" ("Кубе да! Янки нет!")

В субботу патриарх встретился с председателем госсовета и совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

"Знаю, что это ваш первый визит за пределы Латинской Америки. Мы это очень ценим, что первый визит вы нанесли в Россию. У русских людей особое отношение к Кубе, которое еще связано с вашей героической борьбой за свободу. Когда впервые к нам приехал товарищ Фидель Кастро, я хорошо помню, как вместе с ленинградцами — а я сам родился в Ленинграде — мы встречали его на улицах города с флажками кубинскими и кричали "Cuba si! Yanquis no!" — заявил он, вызвав этой репликой смех участников встречи.

Патриарх также отметил, что отношения Кубы и России насчитывают больше 200 лет, имели "особый характер" после победы революции на Кубе, но "особые симпатии друг к другу продолжаются и сейчас, когда уже значительно изменилась политическая обстановка и когда тема Кубинской революции уже не определяет стопроцентно всех симпатий по отношению к Кубе".

"Хотел бы особенно подчеркнуть, что это доброе отношение к Кубе сохраняется потому, что очень многие люди, многие россияне активно принимали участие в судьбе вашей страны. Этот опыт соучастия в вашей борьбе, в вашей жизни, он передается в том числе от родителей к детям, поэтому сохраняются устойчивые симпатии среди российского общества к Кубе и кубинскому народу", — добавил он.

Кроме того, глава РПЦ поблагодарил Диас-Канеля за то, что Куба сделала возможной первую в истории встречу главы РПЦ и Римской католической церкви в феврале 2016 года.

"Мне казалось, что Куба — это действительно идеальное место для встречи, совершенно нейтральная территория. Она далеко от Европы, а значит, от всех наших исторических конфликтов. Она не является ни православной, ни строго католической, потому что все-таки государство является секулярным и значительная часть (населения) разделяет марксистскую идеологию", — заявил патриарх.