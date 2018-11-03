Порошенко в Стамбуле проводит переговоры с Константинопольским патриархом

Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи в Стамбуле, Турция. 3 ноября 2018

Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи в Стамбуле, Турция. 3 ноября 2018

КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в Стамбуле проводит встречу с Константинопольским патриархом Варфоломеем, сообщил в субботу пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

Порошенко 3 и 4 ноября будет находиться в Турции, где запланирована его встреча с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Как сообщила представитель главы украинского государства в Верховной раде Ирина Луценко, Порошенко также намерен встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

"Продолжается встреча президента Украины с Вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле", — написал Цеголко в своем микроблоге в Twitter