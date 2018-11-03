Операция "Патриарх". Как ЦРУ и КГБ боролись за влияние на христианский мир

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Антон Скрипунов. Исповедь, молитва и… прослушка. В годы холодной войны СССР и США особенно изощренно боролись за влияние на умы, в том числе и среди верующих. Для этого внедряли своих людей даже туда, куда простому смертному не попасть, — в покои греческих патриархов и римских пап. О самых дерзких "религиозных операциях" КГБ и ЦРУ — в материале РИА Новости.

"Устранить патриарха"

Над стамбульским аэропортом раздается рев военного самолета. Префект города, консулы и многочисленные полицейские встречают "Священную корову" — военный борт для президентов США. Но, к удивлению стражей порядка, на трап выходит не Гарри Трумэн, а низкорослый плечистый человек в черной рясе с густой бородой пепельного цвета. Прямо сцена из фильма. И, словно для усиления эффекта, следом из самолета появляется глава кинокомпании 20th Century Fox Спирос Скурас.

"Добро пожаловать в Турцию, господин Спиру! Теперь вы ее гражданин", — префект картинно протягивает человеку в рясе документ.

А уже на следующий день, 27 января 1949 года, мэр патриаршей резиденции в стамбульском районе Фанар с почтением произнесет: "Поздравляю, Ваше Блаженство! Это большая честь для Стамбула — иметь такого патриарха!"

К предшественнику Аристоклиса Спиру, именно так в миру звали Константинопольского патриарха Афинагора, стамбульский префект относился иначе. Уже два года как по городу, так и по всей Турции, где власти муссировали тему скорого вторжения СССР, расползались слухи о работе патриарха Максима V на советскую разведку.

Из секретного доклада ЦРУ от 11 августа 1948 года: "Проводимые действия для замены престарелого Максима на посту Вселенского патриарха Греческой православной церкви наконец привели к успеху. Больше года входившие в Священный Синод митрополиты пытались убрать его из патриархата, который представляет православных греков по всему миру… Теперь же патриарх ждет решения о месте его последующего пребывания".

Спустя два месяца патриарх Максим официально уйдет в отставку по причине болезни. Длившаяся почти два года кампания в СМИ, обвинявших его в русофильстве и сотрудничестве с властями СССР, в том числе и из-за поездки делегации Константинопольского патриархата на празднование 500-летия автокефалии Русской православной церкви, прекратилась.

© CIA Докладная записка ЦРУ (ноябрь 1948 года) из рассекреченных материалов ЦРУ © CIA Докладная записка ЦРУ (ноябрь 1948 года) из рассекреченных материалов ЦРУ

"По плану Маршалла"

Явными фаворитами среди претендентов на кафедру считались архиепископ Афинский Хрисанф и экзарх Северной и южной Америки Афинагор. Оба резко выступали против коммунизма и, следовательно, полностью устраивали греческие и турецкие власти, которые находились под сильным американским влиянием.

Из докладной записки председателя Совета по делам Русской Православной Церкви Георгия Карпова на имя заместителя председателя Совета министров СССР Климента Ворошилова: "Начиная с 1946 года американцами при содействии греческого правительства разными путями ведется подготовка к тому, чтобы на Вселенский патриарший престол в Константинополе поставить своего человека, враждебного Советскому Союзу, тогда как Вселенский патриарх Максим V высказывался в свое время за сближение с Русской церковью. На его место намечается архиепископ Нью-Йоркский Афинагор, грек по национальности, американский подданный".

Да и в отчетах ЦРУ, рассекреченных в 2013 году, архиепископ Афинагор назван "наиболее приемлемым вариантом" для Белого дома. Его там хорошо знали благодаря дружбе с влиятельным киномагнатом Спиросом Скурасом, возглавлявшим греческую диаспору. По одной из версий, именно Скурас пролоббировал в американском истеблишменте кандидатуру Афинагора.

© CIA Докладная записка ЦРУ (август 1948 года) из рассекреченных материалов ЦРУ © CIA Докладная записка ЦРУ (август 1948 года) из рассекреченных материалов ЦРУ

В первой же своей проповеди после интронизации 27 января 1949 года патриарх Афинагор призвал христиан разных конфессий, а также мусульман объединиться для "борьбы с коммунистической угрозой". Турецкому правительству, как потом отметили в ЦРУ, "понравился подобный настрой". Американцам, впрочем, тоже.

Из выступления священника Александра Карлуцоса, которого СМИ называют "неофициальным министром иностранных дел Константинопольского патриархата", на приеме в его честь 30 октября 2018 года: "Наши политические связи начались с того, когда архиепископ Афинагор был призван, чтобы возглавить священный престол святого Андрея в рамках доктрины Трумэна и плана Маршалла, чтобы уберечь первый престол православия от ловушки железного занавеса и попадания в руки коммунистов сталинского Советского Союза".

"Папа-коммунист"

Патриарх Афинагор был активным сторонником сближения православных с Ватиканом. Туда свой взор устремляли и спецслужбы двух сверхдержав. Они активно переманивали Святой Престол на свою сторону. Особенно это проявилось во время правления папы Иоанна XXIII, который установил дипломатические отношения с СССР.

"Естественно, со стороны США были какие-то (ответные) телодвижения по дипломатическим каналам. Это довольно сложный вопрос, учитывая то, что папа Иоанн XXIII сыграл определенную роль в разрешении "Карибского кризиса", — говорит религиовед Алексей Юдин.

Репутация понтифика как "папы-коммуниста" еще больше усилилась, когда он созвал Второй Ватиканский Собор. Современники назвали его "революционным". Например, там постановили проводить мессы на национальных языках, а не только на латыни, и католикам разрешили участвовать в таинствах с христианами других конфессий.

Само собой, на ход этого Собора хотели повлиять спецслужбы, в том числе советские, ведь немалая часть католиков проживала на территории стран Варшавского договора. По данным польского историка Славомира Ценкевича, в 1962-1965 годах, когда проходил Собор, из дружественных СССР стран в Рим было заброшено около 50 агентов.

Из директивы КГБ 1963 года, приведенной историком Ценкевичем в одном из интервью: "В целях усиления раскола и разложения фундамента Католической церкви поддерживать агентурными и иными методами существующие среди либерального духовенства за границей стремления к интернационализации Римской курии и настроения, направленные против итальянских кардиналов, для включения в ее состав представителей Католических церквей других стран, включая страны соцлагеря".

Личный шпион понтифика

Достоверно не известно, привели ли к нужному результату операции советских спецслужб. Но в 1978 году на папский престол взошел как раз выходец из страны соцлагеря — поляк Кароль Войтыла, Иоанн Павел II. Казалось бы, Москве ничего не стоило оказывать на нового папу влияние. Но все пошло по иному сценарию.

"На самом деле руководство СССР серьезно встревожилось, узнав о его избрании. Действительно, активизировались не только спецслужбы, но и академические круги. Те ученые, которые занимались тогда изучением Ватикана, должны были в соответствующем свете представлять деятельность Иоанна Павла II", — отмечает Алексей Юдин.

© AP Photo Папа Иоанн Павел II. 22 октября 1978 года © AP Photo Папа Иоанн Павел II. 22 октября 1978 года

А все дело в том, что "польский папа" был категорически против коммунизма. К тому же он, согласно воспоминаниям бывших руководителей КГБ, активную поддерживал польский профсоюз "Солидарность", чья деятельность привела к тому, что Польша в середине 1980-х фактически вышла из под влияния Москвы.

Из директивы ЦК КПСС для КГБ от 13 ноября 1979 года: "Использовать все средства для противодействия новому политическому курсу, начатому польским папой".

Если верить информации бывшего офицера военной разведки США Джона Келера, опубликованной в книге "шпионы в Ватикане", разведка ГДР "Штази" во главе с Маркусом Вольфом внедрила в Ватикан агентов, которые действовали под прикрытием почти 20 лет.

Один из них — скромный монах бенедиктинского монастыря в Трире Ойген Браммерц. В середине 1970-х он устроился в редакцию ватиканской газеты L’Osservatore Romano.

А еще в 1945 году, находясь в советском лагере для военнопленных, Браммерц даже представить не мог, к чему приведет его согласие сотрудничать со СМЕРШем в обмен на освобождение. В конце 1970-х монаху удалось стать членом Папской комиссии по науке, куда входил госсекретарь Ватикана Агостино Казароли. Шпионить за деятельностью второго человека в "граде святого Петра" бенедиктинец продолжал вплоть до своей смерти в 1987 году.

© AP Photo Госсекретарь Ватикана Агостино Казароли. 1985 год © AP Photo Госсекретарь Ватикана Агостино Казароли. 1985 год

Еще одним, и наиболее успешным, агентом в Ватикане стал монах Станислав Хеймо. Польская служба безопасности заинтересовалась им, потому что он учился на одном курсе с будущим папой Иоанном Павлом II в Краковском университете и был лично знаком с ним.

По данным Джона Келера, Хеймо настолько сблизился с папой, что мог беспрепятственно проходить в его покои. Уже после смерти понтифика в 2005 году СМИ открыто обвинили монаха в работе на советские спецслужбы. А тот, что удивительно, не стал это опровергать.

"В любом случае я рассказывал этим людям (из польской разведки. — Прим. ред.) о папе лишь то, что можно было почерпнуть из открытых источников информации", — заявил Хеймо журналистам. А делал это монах, как признался он сам, исключительно "из благих побуждений".