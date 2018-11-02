В Саранске открылся первый в Приволжье исламский культурный центр

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Открытие первого в Приволжском федеральном округе исламского культурного центра состоялось в Саранске, сообщает пресс-служба правительства Мордовии.

Главная задача исламского культурного центра в Саранске — укрепление, сохранение и развитие межнационального и межконфессионального согласия, укрепление векового добрососедства, уточняют власти.

"Под крышей исламского культурного центра в Саранске разместились библиотека с богатым книжным фондом, музей исламской культуры, многофункциональный конференц-зал, учебные аудитории, детская площадка, информационно-издательский центр, центр творческого развития, социальная столовая. Средства на создание исламского культурного центра в столице Мордовии собирали всем миром: большая сумма была внесена из бюджета Республики Мордовия, также средства собирал московский некоммерческий благотворительный Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования, посильную помощь оказали предприниматели Мордовии и рядовые граждане", — говорится в сообщении.

По словам главы Мордовии Владимира Волкова, традиционный ислам — неотъемлемая часть культуры Мордовии, а исламский культурный центр поможет объединить людей разных национальностей во имя общих добрых дел.

"О необходимости открытия подобных центров и важности воспитания мусульманской молодежи в духовных ценностях традиционного ислама не раз говорил президент России Владимир Путин. Уверен, что исламский культурный центр станет для мусульман Мордовии источником духовного просвещения, позволит оградить молодежь от радикальных проявлений ислама", — заявил глава Мордовии, слова которого приводятся в сообщении.

Руководитель аналитического отдела Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Руслан Волков назвал символичным тот факт, что именно на мордовской земле идея о создании исламских культурных центров, высказанная президентом страны, впервые обрела реальное воплощение, дополняет пресс-служба.

Отмечается, что исламский культурный центр не является религиозным учреждением и открыт для светских общественно значимых мероприятий представителей всех культур.

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