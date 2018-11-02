Патриарх: теология в вузах не может заменить подготовку священнослужителей

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Преподавание теологии в вузах дает возможность готовить только светских специалистов и не может заменить подготовку священнослужителей, заявил в пятницу патриарх Московский и всея Руси Кирилл на конференции "Теология в гуманитарном образовательном пространстве" в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ.

"Говоря о важности теологии как научной отрасли, мы не предполагаем нарушать принцип светскости образования, которое дается в университетах. Я слышал такую "байку", что вот хитрые какие церковники – они хотят за бюджетные деньги в высших учебных заведениях батюшек подготавливать. Могу всех обрадовать или разочаровать: ничего подобного не будет. По одной причине — что подготовка священников требует куда более основательного подхода, чем организация теологии в высшей школе", — сказал патриарх.

По его словам, подготовка священнослужителей – это сложный процесс, который имеет не только "интеллектуальную составляющую"; из священника нужно сформировать и "человека, способного работать с человеческими душами".

"Его нужно воспитать, сформировать как личность, способную, встречаясь один на один с современным человеком, помогать ему на его жизненном пути. А это, конечно, никакая теология в университетском объеме не способна обеспечить", — отметил предстоятель РПЦ.

По его словам, для этого существуют духовные академии и семинарии, но даже они в полной мере сразу не могут подготовить священника к его миссии. И здесь, заметил патриарх, важнейшую роль играет "обучение священника в реальных, "полевых" условиях, то есть, в условиях приходской работы", когда он "один на один остается со своей паствой и осознает ту огромную ответственность, которая на него ложится".

В то же время теология, считает глава Русской церкви, помогает человеку обогатиться новыми знаниями, как следует узнать вероучение той или иной религиозной традиции и формируемое ею "ценностное мировоззрение, или, как принято говорить, культурные коды".

"И нужно ясно понимать, что даже через научное изучение религиозного феномена, который подается в контексте теологии, а не отвлеченного религиоведения, у человека наблюдательного, вдумчивого, с открытым сердцем есть возможность что-то такое понять из этого курса, что отложится не только в его уме, но и в сердце", — добавил патриарх.

Теология была признана научной дисциплиной решением высшей аттестационной комиссии в 2015 году, а в 2016 году были созданы диссертационный и экспертный советы. В июне 2017 года состоялась защита первой в России диссертации по новой научной специальности "теология". В 2018 году была создана Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА), в которую вошли ректоры вузов из разных регионов страны, реализующих образовательные программы по теологии. —0-