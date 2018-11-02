Главный раввин РФ призвал евреев помолиться о жертвах стрельбы в Питтсбурге

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар призвал еврейские общины посвятить субботнюю молитву памяти жертв нападения на синагогу в американском Питтсбурге.
Нападение на синагогу в Питтсбурге (штат Пенсильвания) произошло утром 27 октября, когда там собрались люди на церемонию. По информации СМИ, стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Позже нападавший сдался правоохранителям. В результате погибли 11 человек, еще шестеро, включая четырех полицейских, были ранены
Ответ, по его словам, должен быть таким: "в ближайший шабат прийти в ближайшую синагогу и молиться". Это, пояснил он, можно сделать в пятницу вечером, после наступления шабата, или в субботу во время утренней молитвы, и чтения Торы.
"Так давайте же соберемся в субботу в синагогах, чтобы помолиться за пострадавших и просить Бога сделать так, чтобы больше таких трагедий не было. Наше добро пересилит их зло! Покажем нашим врагам, что мы не сломлены, не испугались и не отступим от наших ценностей. Что мы и впредь будем нести свет в этот мир", — призвал главный раввин России.