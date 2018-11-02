Главный раввин РФ призвал евреев помолиться о жертвах стрельбы в Питтсбурге

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар призвал еврейские общины посвятить субботнюю молитву памяти жертв нападения на синагогу в американском Питтсбурге.

Нападение на синагогу в Питтсбурге (штат Пенсильвания) произошло утром 27 октября, когда там собрались люди на церемонию. По информации СМИ, стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Позже нападавший сдался правоохранителям. В результате погибли 11 человек, еще шестеро, включая четырех полицейских, были ранены

"Я не случайно сказал, что мы молимся сейчас за каждого еврея. Ведь питтсбургский террорист совершил преступление не только против прихожан местной синагоги. Он кричал, что "все евреи должны умереть" — то есть, не только сам стрелял по невинным людям, но и призывал других убивать наш народ! Каков должен быть наш ответ? Понятно, что не месть. В нашей вере вообще нет такого понятия, как месть. Тора запрещает лично мстить за обиды: право суда и наказания таких преступников принадлежит исключительно Богу. Уж поверьте, что Бог наказывает их так, как никакому человеку не под силу. А наша задача – дать симметричный ответ на само преступление: ответ, который сделает нас сильнее, а окружающий мир лучше", — приводит слова раввина Лазара его пресс-служба.

Ответ, по его словам, должен быть таким: "в ближайший шабат прийти в ближайшую синагогу и молиться". Это, пояснил он, можно сделать в пятницу вечером, после наступления шабата, или в субботу во время утренней молитвы, и чтения Торы.

"Так давайте же соберемся в субботу в синагогах, чтобы помолиться за пострадавших и просить Бога сделать так, чтобы больше таких трагедий не было. Наше добро пересилит их зло! Покажем нашим врагам, что мы не сломлены, не испугались и не отступим от наших ценностей. Что мы и впредь будем нести свет в этот мир", — призвал главный раввин России.