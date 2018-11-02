МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские школьники в рамках образовательной программы должны получать знания об общей культуре РФ, о том, какие конфессии действуют на территории страны, при этом углубляться в нюансы им не нужно, считает первый замглавы комитета Совфеда по культуре, образованию и науке Лилия Гумерова.

Ранее патриарх Кирилл высказался за расширение преподавания в школах основ религиозных культур. Он также полагает, что необходимо готовить в вузах профессиональных преподавателей-теологов.

"Главная задача в школах — приобщить наших ребят к общей культуре России, чтобы они имели представления о тех конфессиях, которые есть в нашей стране. Нет цели сделать их глубоко верующими", — сказала Гумерова РИА Новости.

По ее мнению, школьники должны иметь общее представление о религиозных течениях, у них нужно воспитывать уважение к различным конфессиям, давать знания о религиозной культуре.

В то же время, Гумерова согласна с тем, что в вузах необходимо готовить профессиональных преподавателей-теологов. "Для преподавания религиозных культур в школах должны быть соответствующие специалисты, это не вызывает сомнения", — заключила она.