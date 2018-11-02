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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Патриарх прокомментировал преподавание основ религии и культуры в школе

(обновлено: 16:20 02.11.2018)
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© РИА Новости / Александр КожохинПерейти в фотобанкУченики на уроке по Закону Божию в Троицкой Православной школе в Московской области. Архивное фотоУченики на уроке по Закону Божию в Троицкой Православной школе в Московской области. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кожохин
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Нынешний объем преподавания основ религиозных культур в российских школах нельзя признать удовлетворительным, необходимо расширить этот курс одновременно с подготовкой квалифицированных преподавателей-теологов в вузах, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Мы считаем, что основы религиозных культур преподаются сегодня чисто для галочки — простите, я откровенно вам скажу. Потому что за один год, при одном часе в неделю, невозможно дать никаких серьезных знаний", — сказал патриарх на встрече с участниками конференции "Теология в гуманитарном образовательном пространстве" в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ".

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что преподавание основ религиозных культур в школах имеет большое значение для формирования нравственной основы и воспитания патриотизма у подрастающего поколения. "Но сегодня мы имеем то, что мы имеем: стоит такой предмет в сетке, но он в полной мере своей роли не исполняет", — признал патриарх. По его мнению, было бы целесообразно увеличить количество часов преподавания основ религий в школах в рамках реализации новой предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на открытии XXII Всемирного русского народного собора в Государственном кремлёвском дворце в Москве. 1 ноября 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Кроме того, для преподавания указанных дисциплин нужно воспитывать новое поколение теологов в светских вузах, которые могли бы обеспечить качественное преподавание основ религиозной культуры в средних учебных заведениях, считает патриарх. Такие учителя-теологи смогут не только передавать детям соответствующие религиозные знания "в мирном, спокойном и нужном для общества ключе", но и "активно участвовать в воспитательном процессе, в становлении патриотического сознания школьников".

"Если не будет ясных убеждений у наших детей, не будет сильно воспитанного и отмобилизованного нравственного чувства, то нынешний информационный поток может смести все. Я имею в виду не только нравственность — любовь к Отечеству, самые основные принципы, на которых основывается общество. Мы можем тогда стать частью глобализации не как системы, которая обеспечивает международное сотрудничество, а как идеи, которая обеспечивает господство некой идеологии, абсолютно для нас чуждой, идущей вразрез с нашей традицией, нашей культурой и нашей верой", — подчеркнул патриарх.

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании Всемирного русского народного собора. 1 ноября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Он добавил, что "опыт недавнего прошлого показывает: восприятие истории без учета религиозного опыта ущербно". "Не знаю, насколько при анализе происходящего в современном российском обществе — где все-таки традиции православия, ислама и других традиционных религий достаточно сильны, — обращается внимание на религиозный фактор. А очень важно было бы, чтобы религиозный фактор принимался серьезно во внимание, в том числе и вообще при планировании нашего будущего", — заключил патриарх.

Курс "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ), введенный в 2012 году по всей России для учащихся четвертых классов, предусматривает изучение на выбор основ православной, исламской, буддистской или иудейской культур. Кроме того, по желанию преподаются основы всех мировых религиозных культур или основы светской этики. Курс ОРКСЭ изучается в течение 4-го класса из расчета один час в неделю. В РПЦ неоднократно предлагали расширить предмет и на другие года обучения, с пятого по девятый классы.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Vlasbox
Как же им хочется пролезть к моим детям - насильно, в наглую, через обязаловку.
16:36
02.11.2018
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tehmont2
Почем опиум для народа?
16:38
02.11.2018
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