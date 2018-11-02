ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В РПЦ оценили заявления западных философов о "консервативном повороте"

(обновлено: 12:49 02.11.2018)
0150
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании Всемирного русского народного собора. 1 ноября 2018Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании Всемирного русского народного собора. 1 ноября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Консерватизм становится идеологией только тогда, когда наполняется традиционными ценностями и представляет собой связь разных эпох и непрерывность исторического, социального и религиозного опыта народа, заявил первый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, доктор политических наук Александр Щипков на заседании Всемирного русского народного собора.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на открытии XXII Всемирного русского народного собора в Государственном кремлёвском дворце в Москве. 1 ноября 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Кирилл поддержал выработку концепции развития русского народа
По его словам, современные европейские и американские философы всё чаще говорят о так называемом "консервативном повороте". При этом само понятие "консерватизм" нуждается в пояснении.

"Если либерализм предполагает приоритет такой ценности как свобода, а социализм – социальной справедливости, то консерватизм не содержит готовую абсолютную ценность. Он призывает нечто сохранять и консервировать, но чётко не проговаривает, что именно", — отметил Щипков.

Размытость самоопределения, добавил он, нередко делает консерватизм предметом спекуляций. Порой его воспринимают как некую респектабельность, а иногда прикрывают лоялизм, конформизм или национализм. "Консерватизм станет идеологией только тогда, когда сформулирует свою собственную ценностную базу", — заявил замглавы синодального отдела.

Представитель Русской церкви отметил, что главной проблемой консерватизма остается самоопределение. По мнению Щипкова, на фоне утраты либерализмом своей ценностной базы, "консерватизм ее формирует, отделяя от себя все виды радикализма".

Первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков. Архивное фото
© Фото : из личного архива
Александр Щипков: патриарх Варфоломей запомнится как учинитель раскола
Эксперт полагает, что сегодня можно говорить о двух видах консерватизма: либеральном консерватизме (либерализме с консервативной стилистикой) и левом или социальном консерватизме, пытающемся соединить идеи традиционных ценностей и социальной справедливости. При этом он сослался на слова президента России Владимира Путина, который, открывая XXII Всемирный русский народный собор в Кремле, отметил: "Нельзя идти против своей традиции".

"Традиционные ценности в рамках консерватизма имеют расширительную трактовку. Речь идет не о конкретной традиции, привязанной к некой эпохе, стилю, форме, а о связи разных эпох и непрерывности исторического, социального и религиозного опыта русского народа. Речь идёт об опыте, который противостоит идее модернистских революционных "разрывов" и "сломов", — заключил Щипков.

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена