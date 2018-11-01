МИД связал ситуацию с храмами в Косово с шагами Константинополя на Украине

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел России связало обострение ситуации вокруг объектов Сербской православной церкви (СПЦ) в Косово с решениями Константинопольского патриархата по Украине.

В МИД РФ указывают на озабоченность ситуацией вокруг объектов СПЦ — продолжается практика узурпации косоварами собственности Сербской православной церкви: "В частности, церковь Иоанна Предтечи и часовня Св.Параскевы Пятницы в городе Печ уже не числятся в местных кадастровых документах в качестве собственности СПЦ".

"Рассматриваем такое положение как следствие, среди прочего, и неканонических шагов Константинопольского патриархата применительно к православию на Украине. Налицо усугубление политизированных подходов в отношении канонических православных структур, нарушение их законных прав", — говорится в сообщении министерства.

МИД в этой связи призвал Миссию ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) оказать давление на приштинские власти в целях защиты интересов Сербской православной церкви на территории Косово.