АФИНЫ, 1 ноя — РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден, вся элита греческой диаспоры, известные политики пришли на церемонию вручения награды священнику Александру Карлуцосу, которого СМИ называют "неофициальным министром иностранных дел Константинопольского патриархата", пишет грекоязычная газета "Этникос Кирикс" ("Национальный глашатай"), выходящая в США.

Настоятеля храма Успения Богородицы в Хамптоне отца Александра и его супругу Ксанти наградили премией Αthenagoras Human Rights Award за большую благотворительную деятельность.

Церемония прошла в субботу в Нью-Йорке в отеле Midtown Hilton, в ходе ежегодного ужина архонтов Вселенского патриарха.

Архонт – почетное звание, дающееся патриархом, чаще всего Константинопольским, за различные заслуги перед церковью. Отец Александр, или Алекс, в частности, был одним из организаторов Всеправославного собора на Крите, при его помощи были построены больницы и созданы благотворительные фонды по всему миру, он помогал строить школы и центры для молодежи. Сейчас при деятельном участии отца Алекса идет строительство церкви Святого Николая на так называемом "уровне зеро" на месте обрушения башен-близнецов Всемирного торгового центра.

На церемонию пришли 1300 человек — рекорд за всю многолетнюю историю проведения ежегодного ужина архонтов, пишет издание.

Греческий сайт церковных новостей Romfea сообщает, что с полудня на проспекте перед гостиницей был "парад лимузинов", все гости строго соблюдали дресс-код, дамы были во впечатляющих нарядах. Прибыла вся элита греческой диаспоры, имена многих гостей входят в список Forbes самых богатых людей планеты. Некоторые прилетели из других концов мира.

На мероприятии присутствовали генконсул Греции в Нью-Йорке Константинос Кутрас, постоянный представитель Греции при ООН Мария Теофили, генконсул Кипра Мариос Лисиотис и постпред Кипра при ООН Корнилиос Корнилиу.

Поздравить священника приехал его старый друг — бывший вице-президент США Джо Байден, сообщает "Этникос Кирикс". Байден сказал, что дружит с отцом Алексом более 40 лет, они вместе растили своих детей, а греческая община всегда была очень важна для него. Бывший вице-президент много восхвалял Константинопольского патриарха Варфоломея.

"Величайшей честью в моей жизни было время, проведенное с Вселенским патриархом Варфоломеем. В моем доме в Вашингтоне, в Турции, в Афинах и в других местах. Я католик, но я не встречал таких людей, как Вселенский патриарх", — сказал Байден.

Он также попросил присутствующих почтить минутой молчания жертв массового убийства в синагоге в Питтсбурге, призвав американцев принять меры и остановить ненависть.

Митрополит Галльский Эммануил представил видеопоздравление Константинопольского патриарха Варфоломея, который говорил о своих отношениях с отцом Александром и о его работе на благо Вселенского патриархата и православия.

Премию священнику вручил архиепископ Американский Димитрий. "Отец Александр вот уже 18 лет открывает для Греции двери Белого дома", — сказал архиепископ.

Всесильный клирик

Александр Карлуцос — один из самых известных и влиятельных представителей греческой диаспоры в Америке. Его сын Майк Карлуцос возглавляет протокол госдепартамента США.

Сайт Romfea называет Карлуцоса "всесильным клириком", неустанно работающим над укреплением греческой диаспоры по всему миру.

"Только он в состоянии оказать такую финансовую поддержку проектам, чтобы они осуществлялись быстрыми темпами", — пишет издание.

"Имя могущественного священнослужителя хорошо известно в центрах принятия решений в Соединенных Штатах, в которых он легко передвигается, в то время как известные греческие политики и бизнесмены время от времени просят его поддержки, считая его ключом к Белому дому. Он устраивал каждый год празднование Дня независимости Греции в Белом доме с выступлением американского президента", — отмечает Romfea.

Издание добавляет, что "близкий друг Вселенского патриарха Варфоломея поддерживает открытый канал связи с Фанаром, а его благотворительная деятельность распространяется на больницы и учреждения по всему миру".

"Он сразу предложил помощь летом этого года после пожаров в Мати, в то время как его большая цель — завершить храм Святого Николая на месте башен-близнецов, которые были уничтожены после теракта", — говорится в статье.

Издание Оrthodoxchristian.online писало перед Критским Собором, что отец Александр известен своими контактами с греческой общиной Америки, особенно американскими миллиардерами греческого происхождения, и журналисты называли его "казначеем патриарха".

"Отец Александр с 1990-х годов сосредоточил в своих руках контроль за финансовыми ресурсами, поступающими из США в Константинополь. По существу, эти средства составляют львиную долю денег, на которые живет Фанар. Доходы небольших приходов в Турции или в Греции являются минимальными по сравнению с ресурсами из богатой греческой американской общины. Это сделало отца Александра важным деятелем греческой Американской архиепископии и дало ему мощное средство давления на иерархию", — отмечало издание.

Авторитетный греческий еженедельник "Эпикера" называл отца Александра Карлуцоса могущественный человеком в Американской архиепископии, связью Константинопольского патриарха с архиепископией. Он близко знаком с влиятельными личностями из Белого дома и государственного департамента, бывшими президентами США и видными деятелями Православной и Римско-католической церкви, отмечало издание.