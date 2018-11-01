Патриарх Кирилл поддержал выработку концепции развития русского народа

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на открытии XXII Всемирного русского народного собора в Государственном кремлёвском дворце в Москве. 1 ноября 2018

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на открытии XXII Всемирного русского народного собора в Государственном кремлёвском дворце в Москве. 1 ноября 2018

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал чувство справедливости одним из главных факторов, который отличает русский народ, и поддержал выработку общественной концепции развития русского народа.

Предстоятель Русской православной церкви выступил на заседании XXII Всемирного русского народного собора (ВРНС), посвященном 25-летию образования этой общественной организации, и подвел предварительные итоги ее деятельности. В заседании также принял участие президент РФ Владимир Путин.

"Собором принята "Декларация русской идентичности", где утверждалась идея культурного и ценностного измерения русскости. Сегодня активно обсуждается "Общественная концепция развития русского народа", где особая роль придается развитию русских как глобальной нации, распространенной по всему миру", — сказал патриарх.

По его словам, в связи с этим возникает тема национальной идентичности: как не потерять свою подлинность в глобализирующемся мире, и чем идентичность русского народа отличается от других? "Идентичность — это культурные особенности народа: его вера, язык, историческая память. Но не только. Это также поступки и дела ("по плодам их узнаете их", Евангелие от Матфея 7:20). Неотъемлемая часть русской идентичности, русского мира, русской души — это чувство справедливости", — отметил предстоятель Русской церкви.

Он признал, что современный мир нельзя назвать справедливым. Так, существует большой разрыв между богатыми и бедными странами, между так называемым "глобальным Севером" и "глобальным Югом".

"Этот разрыв происходит и внутри самих стран: как отстающих, так и развитых, "южных" и "северных", "восточных" и "западных". Россия не исключение: совершенно очевидны успехи нашей страны, произошедшие в области экономики за последние 25 лет, но до сих пор многие живут бедно. На наших соборах мы не раз говорили о проблемах бедности и несправедливости, способны ли мы откликнуться на чужую беду, способны ли сильные помогать слабым", — напомнил патриарх.

Тема справедливости звучала еще тысячу лет назад в "Слове о законе и благодати" митрополита Илариона, а также в прозе Достоевского, Лескова, Распутина и многих других отечественных классиков, добавил он. "Справедливость — это сердцевина высшего Божественного закона", — считает первоиерарх РПЦ.