Медведев обратился к участникам Всемирного русского народного собора

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в приветствии патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, участникам и гостям XXII Всемирного русского народного собора выразил уверенность в том, что форум внесет вклад в укрепление согласия в обществе, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.

Всемирный русский народный собор проходит 1 ноября в Москве. Пленарное заседание посвящено 25-летию организации.

"Уверен, что форум в очередной раз послужит примером взаимоуважения, внесёт вклад в укрепление согласия в обществе", — говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что за 25 лет форум стал значимым событием в жизни общества и по-прежнему собирает людей разных убеждений, дает им возможность прийти к компромиссам. По его словам, это особенно важно в современную эпоху серьезных вызовов.

Премьер подчеркнул, что опыт России уникален. "Тяжелейшие испытания, из которых она сумела выйти победителем, доказывают: сила людей – в их единстве и различиях. Всех нас, несмотря на многообразие наших взглядов, объединяет ответственность за будущее нашей страны, желание видеть её сильной и процветающей", — объяснил он.

Международная общественная организация "Всемирный русский народный собор" была основана в 1993 году, главой ВРНС является патриарх Московский и всея Руси. С 2005 года Собору был предоставлен специальный консультативный статус при ООН.