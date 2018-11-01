Путин рассказал о значимости деятельности Русского народного собора

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Всемирный русский народный собор на протяжении четверти века играет значимую роль в общественной жизни России, всего русского мира, активно содействует решению социальных, просветительских, гуманитарных проблем, сохранению межнационального и межрелигиозного согласия, воспитанию молодежи, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании ХХII Всемирного русского народного собора.

"Как много изменилось в жизни нашей страны, нашего народа: что здесь в Кремле, в зале, который называли когда-то Дворцом съездов, проходит Русский народный собор. Это действительно свидетельство глубинных, коренных изменений нашего общества. Созданный под эгидой Русской православной церкви ваш форум вот уже на протяжении четверти века — 25 лет — играет значимую роль в общественной жизни России, всего русского мира, активно содействует решению социальных, просветительских, гуманитарных проблем, сохранению межнационального и межрелигиозного согласия, воспитанию молодежи на основе ценностей патриотизма и гражданственности", — сказал Путин.

Президент отметил, что русский народный собор никогда не замыкается в узких национальных или каких-либо других рамках. "Вы неизменно открыты для межэтнического, межкультурного и межрелигиозного диалога. Такие традиции взаимопонимания всегда служили укреплению нашей большой семьи — народа России", — добавил глава государства.

Международная общественная организация "Всемирный русский народный собор" была создана в мае 1993 года. Главой собора с февраля 2009 года является святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.