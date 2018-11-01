МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Заседание ХХII Всемирного русского народного собора – это важный формат для президента, поскольку затрагивает серьезные межнациональные и межрелигиозные вопросы, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 1 ноября примет участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора, посвященном 25-летию организации.

"Это важный формат. И ранее не всегда график президента позволял принимать участие. Это формат, который касается всего русского мира, это вопросы и межнационального, и межрелигиозного общения, и патриотизм, другие ценностные вопросы. Это такое мировоззренческое и важное мероприятие", — ответил Песков на вопрос о том, почему президент принял решение участвовать в церковном мероприятии.

Международная общественная организация "Всемирный русский народный собор" была создана в мае 1993 года. Главой собора с февраля 2009 года является святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.