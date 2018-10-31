Раскольники на Украине хотят провести "объединительный собор" в Киеве

КИЕВ, 31 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь украинской неканонической церковной структуры Евстратий Зоря считает, что объединительный собор православных церквей на Украине должен пройти в соборе Святой Софии (Софийском соборе) в Киеве.
"Нам кажется логичным и единственным местом… собор Святой Софии в Киеве. Это исторический храм, кафедра киевских архиереев с тысячелетней историей. Это кажется единственным логичным и надлежащим для такого события местом. Тем более, что собор Святой Софии является национальным музеем-заповедником, который не принадлежит ни к одной из православных юрисдикций. С этой точки зрения это также нейтральное место для проведения такого мероприятия", — сказал Зоря в интервью украинскому интернет-изданию "Главком".
"Участие в собрании будут принимать те, кто обратился к Вселенскому патриарху, а также представители от Вселенского патриарха", — рассказал он.
Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.