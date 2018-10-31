Раскольники на Украине хотят провести "объединительный собор" в Киеве

КИЕВ, 31 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь украинской неканонической церковной структуры Евстратий Зоря считает, что объединительный собор православных церквей на Украине должен пройти в соборе Святой Софии (Софийском соборе) в Киеве.

Софийский собор расположен в центре Киева, он является частью национального заповедника "София Киевская" и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Собор не принадлежит какой-либо конфессии, является государственным, его запрещено передавать какой-либо религиозной организации и совершать в нём богослужения. В этом соборе лишь проводят молитву, на которую собираются представители разных конфессий в День независимости Украины 24 августа.

"Нам кажется логичным и единственным местом… собор Святой Софии в Киеве. Это исторический храм, кафедра киевских архиереев с тысячелетней историей. Это кажется единственным логичным и надлежащим для такого события местом. Тем более, что собор Святой Софии является национальным музеем-заповедником, который не принадлежит ни к одной из православных юрисдикций. С этой точки зрения это также нейтральное место для проведения такого мероприятия", — сказал Зоря в интервью украинскому интернет-изданию "Главком".

Также Зоря рассказал, что в таком соборе смогут участвовать только те, кто обратился к Константинопольскому патриархату, то есть каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не сможет принять участия.

"Участие в собрании будут принимать те, кто обратился к Вселенскому патриарху, а также представители от Вселенского патриарха", — рассказал он.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.