Путин заявил о вреде политиканства в сфере межрелигиозных отношений

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Политиканство в сфере межрелигиозных отношений всегда оборачивалось тяжелыми последствиями, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на открытии Всемирного конгресса российских соотечественников.
"Политиканство в столь чувствительной сфере всегда оборачивалось тяжелейшими последствиями, и прежде всего для тех, кто это делает", — сказал Путин.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.
Разрыв евхаристического общения делает невозможным для всех священнослужителей РПЦ совместные служения с иерархами и клириками Константинопольской церкви, а для мирян – участие в таинствах, совершаемых в ее храмах.