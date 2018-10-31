Путин заявил о вреде политиканства в сфере межрелигиозных отношений

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Политиканство в сфере межрелигиозных отношений всегда оборачивалось тяжелыми последствиями, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на открытии Всемирного конгресса российских соотечественников.

"Политиканство в столь чувствительной сфере всегда оборачивалось тяжелейшими последствиями, и прежде всего для тех, кто это делает", — сказал Путин.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

Разрыв евхаристического общения делает невозможным для всех священнослужителей РПЦ совместные служения с иерархами и клириками Константинопольской церкви, а для мирян – участие в таинствах, совершаемых в ее храмах.