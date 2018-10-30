Чудотворную икону "Умиление" привезут к Дню единства на выставку в "Манеже"

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Одна из главных святынь Псково-Печерского монастыря, чудотворная икона Божией Матери "Умиление" будет принесена с 4 по 25 ноября на ежегодную выставку-форум "Православная Русь — ко Дню народного единства" в московский "Манеж", сообщили во вторник организаторы выставки.

"Икона, датированная началом XVI века, станет центральным и самым древним произведением на экспозиции-продолжении цикла "Россия — Моя история", — говорится в пресс-релизе.

Как уточнили организаторы, один из самых почитаемых и известных образов псковской земли 3 ноября займет свое место на специально подготовленном аналое, у входа в первый из девяти экспозиционных залов выставки "Сокровища музеев России".

"Для всех желающих будет организован удобный подход к иконе, а также возможность познакомиться с другими образами, привезенными из региональных коллекций и обычно не доступных столичной аудитории", — говорится в сообщении.

Псково-Печерская икона Божией Матери "Умиление" была, по преданию, написана в 1521 году иеромонахом Арсением с Владимирской иконы Божией Матери. Она была принесена в Псково-Печерскую обитель купцами Василием и Федором во время игуменства преподобного Корнилия Псково-Печерского (XVI век) и стала известна в среде верующих как исцелительница незрячих и заступница Северо-Западных рубежей России.

"В Москву икона прибудет по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, где пробудет на выставке до 25 ноября, а после чего вернется на псковскую землю", — уточнили организаторы.