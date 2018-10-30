Патриарх: огромный объем информации направляется на дискредитацию Церкви

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками VIII международного медиафорума "Вера и слово" предостерег православных журналистов от участия в информационных войнах и напомнил, что их главной целью является не победа над оппонентом, а христианское свидетельство.

"Участники информационных войн всегда своей целью имеют победу над оппонентом. Вот этими информационными войнами наполнено современное медийное пространство. А что же для нас означает это пространство? Для нас это в первую очередь пространство для свидетельства. Если мы не свидетельствуем о христианской истине, то в это пространство и заходить не надо", — сказал патриарх.

"Вы должны нести в себе этот энергетический заряд, передавать людям свидетельство о Христе, о Церкви, о спасении, но не словами церковной проповеди, а присущими современной журналистике словами, мыслями и категориями", — добавил он.

Предстоятель Русской православной церкви также напомнил об ответственности информационного служения и призвал православных журналистов не гоняться за рейтингами.

"Если вы берете на себя смелость и ответственность представлять Церковь перед Богом, если вы сознаете, что вашим главным делом является свидетельство о христианской истине, то в соответствии с этим должна выстраиваться и тактика вашей работы. Умение отличать правду от того, что лишь на нее похоже, мужество распространять правду, а не ложь, рассчитанную на высокие рейтинги и лайки, — вот что должно отличать профессионала", — подчеркнул патриарх.

По его словам, православные СМИ находятся под таким же давлением рыночной стихии, которая требует больше просмотров и "лайков", как и остальные средства массовой информации. Задача православных журналистов — уметь работать в таких условиях, не вставая при этом на опасный путь поиска популярности любой ценой, отметил предстоятель РПЦ.

"Нужно вспомнить еще и о том, что сегодня мы живем не в безразличном к нам медийном пространстве. Огромный объем информации направляется на дискредитацию Церкви, на подрыв ее авторитета. Предпринимаются попытки подорвать авторитет Церкви, ее служителей, нередко посредством прямой лжи или тенденциозного толкования фактов. <…> Никто не должен думать, что та борьба, которая происходит вокруг Церкви за души, не касается церковных журналистов. Касается в первую очередь вас. Потому что ваше слово часто имеет большее распространение, чем слово архиерея или священника", — заключил патриарх.