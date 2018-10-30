ОАЭ используют опыт Татарстана при печати Корана, заявил муфтий

«Тот, кто сыт в то время, когда его сосед голоден, не из нас»

«Тот, кто сыт в то время, когда его сосед голоден, не из нас»

МОСКВА, 30 окт- РИА Новости. Делегация Татарстана поделилась опытом печати Корана с шейхами Дубая во время участия в Глобальном экономическом саммите в Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ), сообщил по телефону муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

По словам муфтия, он был приглашен в качестве эксперта на заседании Комиссии по подготовке печати Корана Дубайской международной премии Священного Корана (DIHQA — Dubai International Holy Quran Award).

"Известно, что впервые в мире Коран был отпечатан в Казани более двух веков назад и известен у нас как "Казан Басмасы". А сегодня в Дубае при подготовке очередной печати Корана используются три издания "Казан басмасы" — 1803-го, 1914, и 2016 года выпусков. Кроме того, дубайские специалисты активно обращаются к трудам известного татарского богослова Мусы Бигиева. Примечательно, что все издания ученые ОАЭ скачали на сайте электронной библиотеки нашего духовного управления", — сказал Самигуллин.

Муфтий Татарстана пояснил, что "Казан басмасы" – это "исторический бренд татарского народа, одно из лучших изданий Корана в мире".

Он также отметил, что религиозные деятели, международные эксперты и ученые-востоковеды склонны считать, что данное издание Корана удобно не только для чтения, но и заучивания текста и правильного произношения, что особенно важно для читателей, не владеющих арабским языком.

Самигуллин подчеркнул, что в свое время татары специально разработали шрифты, основываясь на рукописных шрифтах, традиционно существующих в то время на территории Татарстана. "В мусульманском мире есть утверждение: "Коран был ниспослан в Хиджазе, написан в Стамбуле, прочитан в Каире, издан в Казани". Трудно не согласится с данным утверждением, являющееся по сути историческим документом", — заключил муфтий Татарстана.