МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. От уровня антисемитизма зависит стабильность в стране, считает глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

В Москве открылась II Московская международная конференция по противодействию антисемитизму, расизму и ксенофобии, которая собрала более 600 экспертов из 37 стран. Организатором мероприятия выступил Российский еврейский конгресс.

"Уровень антисемитизма — индикатор стабильности страны. Если эта стабильность нарушается, то нужно уже бить в колокол. Мы должны очень четко это понимать", — заявил муфтий Крганов.

По его словам, российские мусульмане солидарны с той позицией, что Холокост никогда не должен быть забыт. Кроме того он напомнил, что ислам не поощряет какие-либо формы экстремизма, ксенофобии и антисемитизма.