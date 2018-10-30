На форуме по противодействию антисемитизму помянули погибших в Питтсбурге

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Участники второй Московской международной конференции по противодействию антисемитизму, расизму и ксенофобии прочли поминальную молитву по жертвам нападения на синагогу в американском Питтсбурге.

Нападение на синагогу в Питтсбурге (штат Пенсильвания) произошло утром 27 октября, когда там собрались люди на церемонию. По информации СМИ, стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Позже нападавший сдался правоохранителям. В результате погибли 11 человек, еще шестеро, включая четырех полицейских, были ранены.

Поминальную молитву произнес глава Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Имена 11 погибших зачитали посол США в России Джон Хантсман и президент фонда "Генезис" Илья Салита. Вместе с ними на сцене присутствовали глава Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннера и член президиума РЕК Юрий Кокуш.

"Мы будем произносить молитвы в память 11 погибших в Питтсбурге", — сказал перед началом церемонии раввин Гольдшмидт.

Среди присутствующих в зале были также представители христианского и мусульманского духовенства.

В Москве открылась II Московская международная конференция по противодействию антисемитизму, расизму и ксенофобии, которая собрала более 600 экспертов из 37 стран. Организатором мероприятия выступил Российский еврейский конгресс.