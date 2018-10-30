МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Участники второй Московской международной конференции по противодействию антисемитизму, расизму и ксенофобии прочли поминальную молитву по жертвам нападения на синагогу в американском Питтсбурге.
Нападение на синагогу в Питтсбурге (штат Пенсильвания) произошло утром 27 октября, когда там собрались люди на церемонию. По информации СМИ, стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Позже нападавший сдался правоохранителям. В результате погибли 11 человек, еще шестеро, включая четырех полицейских, были ранены.
"Мы будем произносить молитвы в память 11 погибших в Питтсбурге", — сказал перед началом церемонии раввин Гольдшмидт.
Среди присутствующих в зале были также представители христианского и мусульманского духовенства.
В Москве открылась II Московская международная конференция по противодействию антисемитизму, расизму и ксенофобии, которая собрала более 600 экспертов из 37 стран. Организатором мероприятия выступил Российский еврейский конгресс.