МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар призвал евреев соблюдать свои традиции, несмотря на нападки антисемитов.

В Москве открылась II Московская международная конференция по противодействию антисемитизму, расизму и ксенофобии, которая собрала более 600 экспертов из 37 стран. Организатором мероприятия выступил Российский еврейский конгресс.

"Когда мы видим, что происходит вокруг, мы понимаем, сколь важно, чтобы каждый ребенок гордился своей традицией, теми заповедями, которые бог дал каждому из нас. В этом есть наш ответ событию, которое было позавчера в Питтсбурге", — заявил Лазар.

В то же время, отметил он, бороться с антисемитизмом должна не еврейская община, а государство и правоохранительные органы. Кроме того, в случае проявления ненависти евреи не должны покидать место проживания.

"Наша задача — гордиться своими предками", — отметил он.

Нападение на синагогу в Питтсбурге (штат Пенсильвания) произошло утром 27 октября, когда там собрались люди на церемонию. По информации СМИ, стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Позже нападавший сдался правоохранителям. В результате погибли 11 человек, еще шестеро, включая четырех полицейских, были ранены.