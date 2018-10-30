"Левада-центр": иммунитет россиян к ксенофобии и антисемитизму ослаб

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. За последние 25 лет существенно уменьшилось число россиян, которые резко осуждают любые формы проявления антисемитизма и ксенофобии, заявил директор "Левада-центра" Лев Гудков на конференции в Москве.

"Антисемитизм, если сравнивать его с предыдущими замерами, остаётся на прежнем, довольно низком уровне", — констатировал социолог.

При этом, по его словам, за последние 25 лет наблюдается "ослабление иммунитета против ксенофобии и антисемитизма".

"Если в середине 90-х годов против какого-либо их проявления выступали примерно около половины населения, то сегодня признаки неприятия и резкого осуждения таких проявлений мы можем обнаружить только примерно у 25-30% населения", — отметил Гудков.

Также он сообщил, что, согласно проведенному "Левада-центром" исследованию, "ядро ксенофобов" составляет 8-15% взрослого населения, "увеличиваясь до 20% в моменты острых социальных кризисов и напряжений". "Это ядро включает весь комплекс этнической ненависти. Он сочетает и антисемитские, и расистские, и ксенофобские взгляды", — пояснил социолог.

В Москве открылась II Московская международная конференция по противодействию антисемитизму, расизму и ксенофобии, которая собрала более 600 экспертов из 37 стран. Организатором мероприятия выступил Российский еврейский конгресс.