Митрополит Варнава не стал служить у Гроба Господня из-за иерархов КПЦ

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава отказался от служения ночной Божественной литургии в храме Гроба Господня в Иерусалиме из-за присутствия там иерархов и священников Константинопольской церкви, сообщили РИА Новости в пресс-службе Русской духовной миссии (РДМ) в Иерусалиме.
"28 октября ввиду присутствия на богослужениях в храме Гроба Господня иерархов и клириков Константинопольского патриархата, митрополит Варнава отложил совершение богослужений на Гробе Господнем и возглавил служение Божественной литургии в Троицком соборе Русской духовной миссии в Иерусалиме, подчеркнув тем самым высокий статус этого храма как главного соборного храма русского церковного присутствия в Святой Земле", — отметили в РДМ.
Вместе с митрополитом Варнавой богослужение совершили начальник РДМ архимандрит Александр (Елисов), секретарь Русской духовной миссии игумен Никон (Головко) и диакон Вячеслав Сенин.
Позже митрополит Варнава посетил иерусалимский храм Воскресения Христова и поклонился его главной святыне – Гробу Господню.
Разрыв евхаристического общения делает невозможным для всех священнослужителей РПЦ совместные служения с иерархами и клириками Константинопольской церкви, а для мирян – участие в таинствах, совершаемых в ее храмах.