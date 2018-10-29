Митрополит Варнава не стал служить у Гроба Господня из-за иерархов КПЦ

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава отказался от служения ночной Божественной литургии в храме Гроба Господня в Иерусалиме из-за присутствия там иерархов и священников Константинопольской церкви, сообщили РИА Новости в пресс-службе Русской духовной миссии (РДМ) в Иерусалиме.

Митрополит Варнава вместе с группой священнослужителей и паломников из России совершает по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла паломническое путешествие по Святой Земле.

"28 октября ввиду присутствия на богослужениях в храме Гроба Господня иерархов и клириков Константинопольского патриархата, митрополит Варнава отложил совершение богослужений на Гробе Господнем и возглавил служение Божественной литургии в Троицком соборе Русской духовной миссии в Иерусалиме, подчеркнув тем самым высокий статус этого храма как главного соборного храма русского церковного присутствия в Святой Земле", — отметили в РДМ.

Вместе с митрополитом Варнавой богослужение совершили начальник РДМ архимандрит Александр (Елисов), секретарь Русской духовной миссии игумен Никон (Головко) и диакон Вячеслав Сенин.

Позже митрополит Варнава посетил иерусалимский храм Воскресения Христова и поклонился его главной святыне – Гробу Господню.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

Разрыв евхаристического общения делает невозможным для всех священнослужителей РПЦ совместные служения с иерархами и клириками Константинопольской церкви, а для мирян – участие в таинствах, совершаемых в ее храмах.