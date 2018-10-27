Эмирали Аблаев переизбран муфтием мусульман Крыма на следующие пять лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Шестой курултай (общее собрание) крымских татар переизбрал муфтием мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаева на следующие пять лет, передает корреспондент РИА Новости.

Курултай проходит в Крымскотатарском государственном академическом музыкально драматическом театре в Симферополе. Участие в нем принимают 308 и 344 делегатов из всех районов полуострова. Эмирали Аблаев выступил перед делегатами с отчетным докладом о проделанной работе.

"Единогласно муфтием мусульман Крыма переизбран хаджи Эмирали Аблаев", — сказал после голосования заместитель муфтия Айдер Исмаилов.

Хаджи Эмирали Аблаев является муфтием мусульман Крыма с 1999 года.

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