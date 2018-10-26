ПЕТРОЗАВОДСК, 26 окт – РИА Новости. Сгоревшая в Карелии Успенская церковь должна быть восстановлена в кратчайшие сроки, заявила журналистам заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

"Мы должны в кратчайшие сроки изыскать средства и восстановить. Это дело нашей гражданской и государственной ответственности", — сказала Голодец.

Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни, положившей начало городу Кондопоге, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Храм построили в 1774 году, на закате северного деревянного зодчества, в память о крестьянах, погибших во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере, памятник народного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающий эволюцию шатровых храмов прионежской школы.

Церковь сгорела 10 августа, предварительной причиной пожара назван поджог. Следствие возбудило два уголовных дела, задержан подозреваемый — 15-летний подросток из Петрозаводска.