В Киеве заявили о возможности перераспределения церковного имущества

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Первый заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко заявила, что в случае создания автокефальной церкви может возникнуть вопрос перераспределения имущества или пользования имуществом, которое сейчас принадлежит, возможно, другим религиозным общинам.
"Действующее законодательство предусматривает, что это имущество переходит в порядке, который должен определяться законом. Но сегодня такого четкого порядка нет, поэтому в Верховной раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает, каким образом религиозная община может определить переход имущества", — цитирует Фоменко агентство УНИАН.
По ее словам, "пока нет закона, об этом говорить рано, но вместе с тем никто не должен забывать, что механизм последовательного осуществления богослужений, который сегодня предусмотрен законом, не отменен и также может быть применен".
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.