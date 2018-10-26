В Киеве заявили о возможности перераспределения церковного имущества

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Первый заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко заявила, что в случае создания автокефальной церкви может возникнуть вопрос перераспределения имущества или пользования имуществом, которое сейчас принадлежит, возможно, другим религиозным общинам.

В настоящее время за здания церквей, которые считаются культурными памятками Украины, отвечает министерство культуры. Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

"Действующее законодательство предусматривает, что это имущество переходит в порядке, который должен определяться законом. Но сегодня такого четкого порядка нет, поэтому в Верховной раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает, каким образом религиозная община может определить переход имущества", — цитирует Фоменко агентство УНИАН.

По ее словам, "пока нет закона, об этом говорить рано, но вместе с тем никто не должен забывать, что механизм последовательного осуществления богослужений, который сегодня предусмотрен законом, не отменен и также может быть применен".

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 16 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.