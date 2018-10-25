Решение по автокефалии должен принимать народ Украины, заявили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Вашингтон считает, что решение по предоставлению автокефалии церкви на Украине должен принимать украинский народ, заявил посол США по особым поручениям и свободе вероисповедания Самуэль Браунбэк.

"Вопрос о том, к лучшему ли это, должен решаться украинским народом… (Украинские – ред.) лидеры высказались, что делать это нужно, но сам народ должен решать… Мы поддержим любую его позицию, которую он выработает, сочтет правильной", — сказал представитель госдепа на брифинге.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.