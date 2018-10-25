На Украине назвали титул, который получит "предстоятель автокефалии"

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Предстоятель украинской автокефальной церкви в случае получения томоса будет носить титул митрополита, а не патриарха, утверждает глава неканонической церковной структуры Украины Филарет.

Украина рассчитывает до конца года получить томос об автокефалии церкви на Украине, однако томос должен получить предстоятель "объединенной церкви", его должны выбрать на объединительном соборе православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая Украинская православная церковь не намерена участвовать в таком мероприятии.

"Пока еще Вселенский патриарх хочет, чтобы украинскую церковь возглавлял архиепископ-митрополит, не патриарх", — сказал он в эфире "Украинского радио". При этом, по словам Филарета, у предстоятеля автокефалии будет два титула. Расширенный — архиепископ и митрополит Киевский и Всея Руси Украины — и сокращенный для внутреннего пользования — патриарх Киевский и Всея Руси Украины.

На данный момент единственным кандидатом в предстоятели автокефалии является сам Филарет.

За "учинение раскола в Церкви", а также "диктат и шантаж", "клятвопреступление" и ряд других поступков митрополит Филарет (в миру Михаил Денисенко) в 1992 году решением Архиерейского собора РПЦ был "извергнут из сана" и лишен всех степеней священства. Два года спустя "ввиду отсутствия покаяния со стороны монаха Филарета" Архиерейский собор РПЦ предупредил его о возможной анафеме. В итоге в феврале 1997 года он был отлучен от Церкви.

Другие поместные православные Церкви мира, включая Константинопольскую и лично ее предстоятеля патриарха Варфоломея, поддержали решения Московского патриархата относительно Филарета. Созданный им раскольнический "Киевский патриархат" до сих пор не признавался ни одной поместной православной Церковью, а единственной канонической структурой на Украине считалась Украинская православная церковь Московского патриархата. Об этом свидетельствуют документы, в том числе письма патриарха Варфоломея патриарху Алексию Второму, интервью и другие публикации в СМИ.

Однако 11 октября 2018 года Константинопольский патриархат решил снять с Филарета анафему и восстановить его, а также еще одного раскольнического украинского лидера Макария (Малетича) и их последователей "в их архиерейском или иерейском чине", а "их верующих вернуть в церковное общение".

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.