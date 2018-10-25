На Украине назвали титул, который получит "предстоятель автокефалии"

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Предстоятель украинской автокефальной церкви в случае получения томоса будет носить титул митрополита, а не патриарха, утверждает глава неканонической церковной структуры Украины Филарет.
"Пока еще Вселенский патриарх хочет, чтобы украинскую церковь возглавлял архиепископ-митрополит, не патриарх", — сказал он в эфире "Украинского радио". При этом, по словам Филарета, у предстоятеля автокефалии будет два титула. Расширенный — архиепископ и митрополит Киевский и Всея Руси Украины — и сокращенный для внутреннего пользования — патриарх Киевский и Всея Руси Украины.
На данный момент единственным кандидатом в предстоятели автокефалии является сам Филарет.
Другие поместные православные Церкви мира, включая Константинопольскую и лично ее предстоятеля патриарха Варфоломея, поддержали решения Московского патриархата относительно Филарета. Созданный им раскольнический "Киевский патриархат" до сих пор не признавался ни одной поместной православной Церковью, а единственной канонической структурой на Украине считалась Украинская православная церковь Московского патриархата. Об этом свидетельствуют документы, в том числе письма патриарха Варфоломея патриарху Алексию Второму, интервью и другие публикации в СМИ.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.