В Крыму прошла панихида по жертвам трагедии в Керчи

Панихида в Крестовоздвиженской дворцовой церкви семьи Романовых в Ливадии во главе с Высокопреосвященнейшим Лазарем Митрополитом Симферопольским и Крымским. 25 октября 2018

Панихида в Крестовоздвиженской дворцовой церкви семьи Романовых в Ливадии во главе с Высокопреосвященнейшим Лазарем Митрополитом Симферопольским и Крымским. 25 октября 2018

ЯЛТА, 25 окт – РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь провел архиерейское богослужение в Крестовоздвиженской церкви в Ливадии в память о жертвах трагедии в Керченском политехническом колледже.

"Весь наш край продолжает оплакивать погибших, выражает слова соболезнования родственникам безвременно ушедших. Скорбит наше сердце от того, что в мирное время погибли невинные и мирные граждане Республики Крым. Поистине, трагедия в Керчи – это скорбь и боль не только крымского полуострова, но и всего нашего Отечества", — сказал митрополит Лазарь во время богослужения.

Панихида на девятый день трагедии также проходит и в других храмах республики.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября студент устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.