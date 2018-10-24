Украинская автокефалия спровоцирует новые расколы, заявили в УПЦ

КИЕВ, 24 окт – РИА Новости. Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий считает, что предоставление томоса об автокефалии поместной церкви на Украине породит новые расколы внутри православия.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

"Если томос о признании Константинопольским патриархом раскольников будет предоставлен, то он породит новые расколы, более масштабные и более глубокие. Эти расколы коснутся не только нашей Украины — они коснутся всей мировой православной церкви", — приводит в среду слова Онуфрия сайт УПЦ.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.