Участники форума "Религия и мир" обсудят в Москве роль цифровых технологий

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Четвертый международный форум "Религия и мир" пройдет 24-25 октября в Москве, его участники обсудят вопросы взаимосвязи религии и информационного общества и роль цифровых технологий в современном мире.

"В этом году тема форума — "Религия и цифровое общество". В современном мире мы видим, каково влияние интернета, телевидения на жизнь простых людей, в том числе и на религиозную жизнь. Для нас эта тема очень важна. Тематика информационной безопасности не обходит стороной нашу религию, взаимоотношения между церквями, между народами, и мы вынуждены отвечать на те или иные угрозы, изучать эту тему", — сообщил президент союза "Христианский мир", организующего форум, Алексей Черкезов.

В рамках дискуссионной площадки будут работать четыре тематические секции: "Диалог религий: противодействие религиозному экстремизму в Сети", "Интернет как инструмент социального служения", "Опыт работы конфессий в информационном пространстве" и "Молодежь и религия — взгляд в будущее".

В конференции примут участие делегации из Греции, Сирии, Ливана, Иордании, Палестины, Израиля, Сербии, Болгарии, Армении, Казахстана и других стран.

На открытии форума, которое пройдет в пресс-центре МИА "Россия сегодня", выступят глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун, пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков, первый замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков, президент Фонда единства православных народов Валерий Алексеев, общественные деятели и эксперты.

В разные годы темами для обсуждений на форуме "Религия и мир" становились вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений, сохранения и защиты традиционных ценностей, проблемы воспитания молодежи, информационной безопасности, гонения и геноцид христиан в XX-XХI веках.