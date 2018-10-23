МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Малый собор Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ), на котором три сотни священников обсудят актуальные проблемы общины, начнет свою работу во вторник в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе РОСХВЕ.

"Нашей главное темой станет проповедь Евангелия как в России, так и за рубежом. Благовестие — это главное, к чему призваны христиане, и мы подробно поговорим, как нести Евангелие Христово, используя благотворительные и социальные проекты, как полностью соблюдая действующее законодательство, достигать людских сердец благой евангельской вестью", — заявил начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский.

Во время собора будут представлены самые успешные миссионерские проекты, причем не только церквей РОСХВЕ, но и межконфессиональных служений и миссий, распространяющих Евангелие.

"На соборе также будет представлен "паспорт миссионера" – специальная разработка юридического департамента РОСХВЕ, созданная в ответ на поправки "закона Яровой" в части, регламентирующей миссионерскую деятельность церквей. Юристы РОСХВЕ надеются, что этот документ станет не только инструментом защиты миссионеров от несправедливых обвинений, но и послужит правовому просвещению", — отметили в пресс-службе РОСХВЕ.