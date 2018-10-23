Уволенный турецкий "рокер-имам" рассказал о желании побеседовать с Путиным

АНКАРА, 23 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Известный в Турции имам Ахмет Мухсин Тюзер, уволенный, по его словам, из-за любви к рок-музыке, заявил РИА Новости, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить с ним тему религиозного примирения.

Ранее Тюзер был уволен с должности имама мечети в городе Каш провинции Анталья с формулировкой "из-за непригодности к госслужбе или потери пригодности" (по турецкому законодательству имамы являются государственными служащими).

Однако сам Тюзер считает, что настоящей причиной увольнения было его участие в созданной им рок-группе FiRock.

Рок идет в ногу с религией

"Я начал слушать группу Queen еще со школьных лет, когда учился в религиозной школе "имам-хатип". Фредди Меркьюри стал для меня очень важным человеком, с него и началось мое увлечение роком. Я люблю Pink Floyd, Metallica, Iron Maiden, Deep Purple — у этих исполнителей очень глубокие чувства, которые они передают своей музыкой, они будят хорошие эмоции, значит, тоже идут в ногу с религией, только по своей дороге", — рассказывает Тюзер.

По его словам, Управление по делам религии Турции (Диянет) обвиняет его в увлечении роком.

"Они говорят, что это музыка дьявола. Но это неправда. Я смотрю внутрь рок-музыки и, словно сквозь скорлупу ореха, вижу в ней красоту Создателя, музыкальную гармонию, ее суть. А они видят только скорлупу… В 2000 году мне надоели нападки из-за музыки и моей женитьбы на православной румынке, я решил уволиться — и уехали с женой в Румынию. Но десять лет спустя вернулся в Турцию и снова начал работать имамом. Я уже потом понял, почему Аллах сподобил меня вернуться: я снова почувствовал, что мой проповеднический пыл и ощущение миссии не исчезли за эти годы, а укрепились", — говорит бывший имам.

После того, как Тюзер познакомился с лидером группы Kramp Доганом Сакином, он в 2013 году решил создать собственную рок-группу FiRock, которая выпустила один альбом и сняла три клипа.

"Первый свой концерт я дал в городе, где работал — в Каше. Муфтият не дал мне разрешения, зато разрешил глава администрации города. Резонанс был большой, и после этого Диянет начал меня преследовать. Дважды меня вызывал глава муфтията и предлагал бросить рок-музыку. Почти все коллеги по профессии выступили против меня. Лишь 12-15 из 150 тысяч турецких имамов выразили мне поддержку", — говорит собеседник агентства.

Потом были концерты его рок-группы в США и Португалии.

"В Португалию меня отправило министерство культуры Турции как госслужащего, а Диянет сначала одобрил, а потом свое одобрение отозвал. Тогда я поехал туда в свой личный отпуск с разрешения главы администрации Каша. После концерта в Португалии было разбирательство: приехал инспектор, и против меня было начато судебное расследование, которое не нашло моей вины", — рассказывает Тюзер.

© Фото из личного архива Ахмета Мухсина Тюзера Ахмет Мухсин Тюзер © Фото из личного архива Ахмета Мухсина Тюзера Ахмет Мухсин Тюзер

Защитить честное имя в суде

"После того, как я открыто начал заниматься рок-музыкой, Диянет трижды подавал судебные иски, чтобы выкинуть меня из профессии, как не соответствующего занимаемой должности. После концерта в Каше снова приехал инспектор проверять меня на том основании, что рок противоречит исламу. Но ничего у них не вышло. Меня попытались перебросить в город Балыкесир в качестве госслужащего, но теперь в суд подал я, снова выиграл и снова вернулся в Каш имамом. Словом, я выиграл все суды", — продолжает бывший имам.

Когда уволить Тюзера на основании его любви к рок-музыке у чиновников не получилось, они начали собирать против него другие улики, рассказывает он. "Например, обвинили меня в том, что я проводил концерты без разрешения — это ложь. Что я брал деньги за концерты — тоже ложь: я выступал бесплатно для зрителей, и у меня есть доказательства этого. Обвинили, что я выступаю с концертами вместо того, чтобы молиться, но за последние годы у меня прошло всего семь концертов в Турции и три за рубежом. В общем, собрали все, что могли", — говорит собеседник агентства.

По его словам, в вину ему даже поставили сказанную на проповеди фразу о том, что "Эдисон изобрел лампу, поэтому он попадет в рай". "По мнению моих оппонентов, в рай он не попадет, потому что он христианин, а я неверно трактую Коран. Но Аллах говорил, что все, кто изобретает и работает ради улучшения жизни на Земле, все достойны рая, поэтому в моих словах никакого противоречия с волей Аллаха нет. В итоге меня уволили по статье о профнепригодности. Я собираюсь подать в суд, но не для того, чтобы вернуться, а чтобы защитить мое честное имя", — рассказывает Тюзер.

Эрдоган пожелал удачи

В Нью-Йорке в 2014 году перед своим концертом Тюзер в холле отеля познакомился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

"Подошел к нему, представился, сказал, что я тот самый "рокер-имам", о котором пишут газеты, и приехал давать концерт в Нью-Йорке. Эрдоган пожал мне руку и сказал, что знает обо мне от (бывшего — ред.) главы Диянета Мехмета Гёрмеза, рад познакомиться со мной лично и желает удачного выступления. Я поблагодарил и на этом распрощался, потому что он спешил. Когда меня увольняли, я думал обратиться к нему за помощью, но не сделал этого, не стал затруднять своими проблемами. Может, напрасно?" — рассказывает собеседник агентства.

По его словам, увлечение рок-музыкой — это не просто личное хобби, а особый инструмент. "У меня есть ключ к сердцам многих, это моя миссия в исламе. Рок стал важной ступенью на моем пути к Аллаху. Он открыл мне двери в места, куда я даже не мечтал (попасть), например, в США. Дал шанс объяснять людям важные вещи и примирять их. Это миссия открыла дискуссию во всем мире — может ли имам через рок-музыку открывать путь к божественной истине. С помощью рок-музыки я смог пробить стены, которые казались непробиваемыми, пошатнуть закостенелые догматы", — говорит Тюзер.

"Я доказываю не только своим статусом имама, но и своей музыкой, что ислам — это религия мирная и универсальная. Люди все одинаковые: есть тысячи религий, верований, предчувствий, даже если люди не называют это религией. Если вера ведет к добру — значит, она верная. Но если, как мы сейчас видим, многие люди используют ислам во зло — это огромная ошибка", — продолжает он.

Есть что сказать Путину

Тюзер уверен в том, что люди должны жить в мире и дружбе, а религии должны этому помогать, а не разъединять. "Я очень хочу встретиться с Владимиром Путиным. Мне есть что ему сказать и предложить по теме религиозного примирения. Меня принимают даже атеисты, потому что во мне есть такой настрой, такой дух, который позволяет мне найти слова для всех, независимо от вероисповедания или отсутствия такового", — рассказывает он.

"Моя жена румынка, христианка, и это нам никогда не мешало. Но когда мы только поженились, турецкие газеты сделали из этого сенсацию: мол, как это так, турецкий имам женился на христианке?! Представляете, у нас в одной комнате и свечи под иконками горели, и мой молельный коврик лежал. И я, имам, приходил к церкви, ждал жену, когда она выйдет после службы… Она сама перешла в ислам спустя три года после замужества, но я ей ни разу не предлагал этого и не поощрял к этому — это было ее самостоятельным решением", — продолжает Тюзер.

По его словам, самая большая проблема человечества в том, что люди не хотят заглянуть в свою душу.

"Они не хотят тратить силы на поиск собственных внутренних резервов, талантов, которые даны Аллахом и которые нужно развивать, чтобы принести пользу людям. Опасность в том, что если человек скользит вниз, он не устоит и наверх уже не выплывает, его "эго" не даст. Мы должны стремиться вверх, познавать себя, искать Бога в себе, кем бы Он ни был. Смотрите, вы христианка, я мусульманин, но мы с вами сейчас беседуем на одной волне и отлично понимаем друг друга. А музыка, в том числе, рок, еще больше объединяет людей", — говорит бывший имам.

Решение Константинополя — политическое вмешательство

В заключение беседы он поделился своим мнением о решении Константинопольского патриархата начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине.

"Вера принадлежит только Всевышнему. Подобное решение — это политическое вмешательство в дела религии, от этого она страдает и теряет свою силу. Люди сталкиваются на этой почве, распространяется ненависть, начинается месть. Если это решение приведет к напряженности, хаосу и даже столкновениям, то, безусловно, его нельзя считать правильным", — считает Тюзер.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.