Победителем на "Празднике Корана" в Москве стал чтец из Йемена

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Хафиз из Йемена Абдель Хаким аль-Аусаджи стал победителем XIX Московского международного конкурса чтецов Корана, сообщили в понедельник в пресс-службе Совета муфтиев России (СМР).

"В конкурсе, приуроченном к Году волонтера, приняли участие признанные чтецы Корана из более чем 30 стран мира, которые соревновались в номинации "хифз" — знание текста Священного Корана наизусть. Россию на конкурсе представил хафиз Корана из Тульской области Фархудинов Айемиддин, занявший первое место на Всероссийском конкурсе чтецов Корана, прошедшем в июне этого года", — сообщили в СМР.

Финал состоялся в воскресенье в столичном концертном зале "Крокус Сити Холл", на нем присутствовал и глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

"Первое место в XIX Московском международном конкурсе чтецов Корана занял чтец из Йемена Абдуль-Хаким аль-Аусаджи. Второе место присудили Мухаммаду Абдуль-Кадиру из Туниса. Достойное третье место у чтеца из ОАЭ Валида аль-Марзуки. Четвертое поощрительное место занял хафиз из Боснии и Герцеговины Харис Карпо", — говорится в пресс-релизе.

На "Празднике Корана" зрители также услышали чтение аятов Корана в исполнении специально приглашенных гостей, в числе которых "Золотой голос Афганистана" Абдуль-Кабир Хайдари и известный чтец из Саудовской Аравии шейх Амир аль-Мухальхаль. Одновременно в залах "Крокус Сити Холл" была представлена обширная культурно-просветительская программа.

Победители и участники конкурса были награждены дипломами и ценными подарками.